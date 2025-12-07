Света может быть больше: в "Укрэнерго" показали графики отключений на 8 декабря

В Украине 8 декабря продолжат действовать графики отключений электроэнергии для населения. Их несколько смягчат - выключать будут от 2,5 до 4 очередей одновременно, что немного меньше, чем было 7 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НЭК "Укрэнерго".

В компании отметили, что ограничения в течение 8 декабря будут действовать во всех регионах Украины. Причина введения графиков отключения электроэнергии - массированные российские ракетно-дронные теракты против энергетической системы Украины.

В течение 8 декабря одновременно будут выключать бытовых потребителей электроэнергии объемом от 2,5 до 4 очередей с 00:00 до 23:59. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в сообщении "Укрэнерго".