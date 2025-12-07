Світла може бути більше: в "Укренерго" показали графіки відключень на 8 грудня

Ілюстративне фото: відключень буде менше, обіцяють в "Укренерго" (Getty Images)

В Україні 8 грудня продовжать діяти графіки відключень електроенергії для населення. Їх дещо пом'якшать - вимикати будуть від 2,5 до 4 черг одночасно, що трохи менше, ніж було 7 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НЕК "Укренерго".