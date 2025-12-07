ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Світла може бути більше: в "Укренерго" показали графіки відключень на 8 грудня

Україна, Неділя 07 грудня 2025 17:49
Світла може бути більше: в "Укренерго" показали графіки відключень на 8 грудня Ілюстративне фото: відключень буде менше, обіцяють в "Укренерго" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 8 грудня продовжать діяти графіки відключень електроенергії для населення. Їх дещо пом'якшать - вимикати будуть від 2,5 до 4 черг одночасно, що трохи менше, ніж було 7 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НЕК "Укренерго".

В компанії зазначили, що обмеження протягом 8 грудня будуть діяти в усіх регіонах України. Причина введення графіків відключення електроенергії - масовані російські ракетно-дронові теракти проти енергетичної системи України.

Протягом 8 грудня одночасно будуть вимикати побутових споживачів електроенергії обсягом від 2,5 до 4 черг з 00:00 до 23:59. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначили у повідомленні "Укренерго".

Зазначимо, що графіки відключень діють в Україні з початку листопада. Ситуація значно погіршилася після того, як в ніч на 6 грудня росіяни вчергове влаштували масований терористичний акт проти енергетичної інфраструктури України.

Росіяни випустили по Україні понад 600 дронів та понад 50 ракет. Більшість цілей було знищено Силами оборони України. Серед іншого окупанти атакували енергетичні об’єкти у шести регіонах України.

Через наслідки атаки українські АЕС знову вимушено скоротили генерацію. Детальніше про наслідки чергового російського теракту читайте у матеріалі РБК-Україна.

