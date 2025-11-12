ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Свириденко предложила Раде уволить Галущенко и Гринчук

Киев, Среда 12 ноября 2025 17:42
UA EN RU
Свириденко предложила Раде уволить Галущенко и Гринчук Фото: министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Раду внесли представление об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.

"Внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук", - написала она.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал отправить Галущенко и Гринчук в отставку.

Коррупционная схема в сфере энергетики

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной организации.

Как выяснилось, к схеме были причастны топ-чиновники. В частности, на пленках, которые обнародовало НАБУ, фигурировал министр юстиции Герман Галущенко.

В рамках схемы участники преступной организации требовали взятки от контрагентов "Энергоатома".

Также они организовали работу офиса, где отмывали незаконно полученные деньги.

Правоохранители в результате расследования установили, что через такую "прачечную" провели около 100 млн долларов. Деньги оттуда, в частности, мог забирать бывший вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов.

Координировать работу организации мог бизнесмен Тимур Миндич. Он выехал из Украины несколько дней назад. Согласно сообщениям пограничников, его выпустили на законных основаниях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Министерство юстиции Украины Герман Галущенко Юлия Свириденко
Новости
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа