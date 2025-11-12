Свириденко предложила Раде уволить Галущенко и Гринчук

В Раду внесли представление об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram .

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал отправить Галущенко и Гринчук в отставку.

"Внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук", - написала она.

Коррупционная схема в сфере энергетики

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной организации.

Как выяснилось, к схеме были причастны топ-чиновники. В частности, на пленках, которые обнародовало НАБУ, фигурировал министр юстиции Герман Галущенко.

В рамках схемы участники преступной организации требовали взятки от контрагентов "Энергоатома".

Также они организовали работу офиса, где отмывали незаконно полученные деньги.

Правоохранители в результате расследования установили, что через такую "прачечную" провели около 100 млн долларов. Деньги оттуда, в частности, мог забирать бывший вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов.

Координировать работу организации мог бизнесмен Тимур Миндич. Он выехал из Украины несколько дней назад. Согласно сообщениям пограничников, его выпустили на законных основаниях.