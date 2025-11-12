ua en ru
Свириденко запропонувала Раді звільнити Галущенка і Гринчук

Київ, Середа 12 листопада 2025 17:42
UA EN RU
Свириденко запропонувала Раді звільнити Галущенка і Гринчук Фото: міністр енергетики Світлана Грінчук та міністр юстиції Герман Галущенко (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Раду внесли подання про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики та Германа Галущенка з посади міністра юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram.

"Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук", - написала вона.

До речі, раніше президент України Володимир Зеленський закликатиме відправити Галущенка та Гринчук у відставку.

Корупційна схема у сфері енергетики

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації.

Як з'ясувалося, до схеми були причетні топ-чиновники. Зокрема, на плівках, які оприлюднило НАБУ, фігурував міністр юстиції Герман Галущенко.

У рамках схеми учасники злочинної організації вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому".

Також вони організували роботу офісу, де відмивали незаконно отримані гроші.

Правоохоронці в результаті розслідування встановили, що через таку пральню провели близько 100 млн доларів. Гроші звідти зокрема міг забирати колишній віце-прем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Координувати роботу організації міг бізнесмен Тимур Міндіч. Він виїхав із України кілька днів тому. Відповідно до повідомлень прикордонників, його випустили на законних підставах.

Міненерго Міністерство юстиції України Герман Галущенко Юлія Свириденко
