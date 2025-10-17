RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Свириденко раскрыла альтернативу по газу и нефти из РФ для Словакии

Автор: Ірина Глухова

Украина предложила Словакии создать совместный энергетический хаб для поставок нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко во время встречи с главой правительства Словакии Робертом Фицо.

"Мы можем технически синхронизировать наши системы, чтобы обеспечить Словакию от любых рисков и создать региональный энергетический хаб. Я надеюсь, что у нас будет возможность это обсудить", - отметила Свириденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже в октябре Киев предложит Словакии альтернативные шаги по энергетической поддержке. По его словам, речь идет о совместных решениях, которые станут альтернативой российскому газу и нефти.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к конструктивным и партнерским отношениям со всеми странами ЕС и НАТО, в частности со Словакией.

 

Встреча Свириденко и Фицо

Напомним, в пятницу, 17 октября, стартовали консультации правительств Украины и Словакии. Во время встречи премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава словацкого правительства Роберт Фицо обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества.

Фицо заявил о готовности своей страны обсуждать возобновление транзита российского газа через территорию Украины.

При этом он неожиданно выразил поддержку стремлению Украины присоединиться к Европейскому Союзу, но уточнил, что не поддерживает членство Украины в НАТО.

Словацкий премьер подчеркнул, что "совместные переговоры между правительствами Словацкой Республики и Украины дают хорошие результаты", а сам факт проведения консультаций является важным сигналом для дальнейшего сотрудничества.

Кроме энергетики, стороны обсуждали развитие оборонной промышленности, восстановление Украины, а также сотрудничество в сфере сельского хозяйства и образования.

Переговоры проходили в Кошице - втором по величине городе Словакии на востоке страны, где проживает около 225 тысяч человек.

Российская ФедерацияУкраинаРоберт ФицоЮлия Свириденко