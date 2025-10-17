Фицо на встрече со Свириденко высказался о вступлении Украины в ЕС и НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время переговоров с украинским премьером Юлией Свириденко выразил поддержку стремлению Украины присоединиться к Европейскому Союзу, но не в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Кабинета министров.
"Если ваша страна приняла решение и вы верите, что ваше будущее - в Европейском Союзе, мы также верим, что тот факт, что вы будете в ЕС, будет полезным для стабильности региона и для наших двусторонних отношений", - сказал Фицо.
Он добавил, что после вступления Украины в ЕС сотрудничество между странами станет еще более тесным.
"Когда вы будете в ЕС, наше сотрудничество может быть более интенсивным, чем оно есть сейчас", - отметил словацкий премьер.
В то же время Фицо подчеркнул, что Словакия имеет другую позицию относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе.
"У нас отличаются взгляды относительно членства Украины в НАТО, хотя мы за членство Украины в ЕС. Я открыто говорил об этом с господином Зеленским. Я считаю, что теперь состояние, которое сейчас, является хорошим для поиска мира, который бы соответствовал Хартии ООН", - сказал он.
Премьер также сообщил, что стороны готовят совместную дорожную карту сотрудничества.
"Актуальное состояние наших отношений будет подтверждено подписанием совместной дорожной карты совместных действий. У нас будет поддержана дорожная карта совместных инициатив. По сути, мы просто хотим сказать, где мы находимся, что мы уже сделали, о чем договорились и что можем добавить еще", - подытожил Фицо.
Встреча Свириденко и Фицо
Напомним, в пятницу, 17 октября, в словацком городе Кошице начались совместные переговоры между премьер-министром Украины Юлией Свириденко и главой правительства Словакии Робертом Фицо.
По словам Свириденко, ключевыми темами встречи стали усиление давления на российского агрессора, принуждение его к миру, защита критической инфраструктуры и сохранение европейского единства.
Роберт Фицо отметил, что "совместные переговоры между правительствами Словацкой Республики и Украины дают хорошие результаты" и что сам факт таких консультаций является важным сигналом для дальнейшего сотрудничества.
Также известно, что во время консультаций стороны обсудят вопросы развития оборонной промышленности, восстановления Украины, а также сотрудничества в сфере сельского хозяйства и образования.
Переговоры проводят в Кошице - втором по величине городе Словакии, который расположен на востоке страны. Население города составляет около 225 тысяч человек.