Главная » Новости » В мире

Фицо на встрече со Свириденко высказался о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Пятница 17 октября 2025 14:41
UA EN RU
Фицо на встрече со Свириденко высказался о вступлении Украины в ЕС и НАТО Фото: Юлия Свириденко и Роберт Фицо (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время переговоров с украинским премьером Юлией Свириденко выразил поддержку стремлению Украины присоединиться к Европейскому Союзу, но не в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Кабинета министров.

"Если ваша страна приняла решение и вы верите, что ваше будущее - в Европейском Союзе, мы также верим, что тот факт, что вы будете в ЕС, будет полезным для стабильности региона и для наших двусторонних отношений", - сказал Фицо.

Он добавил, что после вступления Украины в ЕС сотрудничество между странами станет еще более тесным.
"Когда вы будете в ЕС, наше сотрудничество может быть более интенсивным, чем оно есть сейчас", - отметил словацкий премьер.

В то же время Фицо подчеркнул, что Словакия имеет другую позицию относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"У нас отличаются взгляды относительно членства Украины в НАТО, хотя мы за членство Украины в ЕС. Я открыто говорил об этом с господином Зеленским. Я считаю, что теперь состояние, которое сейчас, является хорошим для поиска мира, который бы соответствовал Хартии ООН", - сказал он.

Премьер также сообщил, что стороны готовят совместную дорожную карту сотрудничества.

"Актуальное состояние наших отношений будет подтверждено подписанием совместной дорожной карты совместных действий. У нас будет поддержана дорожная карта совместных инициатив. По сути, мы просто хотим сказать, где мы находимся, что мы уже сделали, о чем договорились и что можем добавить еще", - подытожил Фицо.

Встреча Свириденко и Фицо

Напомним, в пятницу, 17 октября, в словацком городе Кошице начались совместные переговоры между премьер-министром Украины Юлией Свириденко и главой правительства Словакии Робертом Фицо.

По словам Свириденко, ключевыми темами встречи стали усиление давления на российского агрессора, принуждение его к миру, защита критической инфраструктуры и сохранение европейского единства.

Роберт Фицо отметил, что "совместные переговоры между правительствами Словацкой Республики и Украины дают хорошие результаты" и что сам факт таких консультаций является важным сигналом для дальнейшего сотрудничества.

Также известно, что во время консультаций стороны обсудят вопросы развития оборонной промышленности, восстановления Украины, а также сотрудничества в сфере сельского хозяйства и образования.

Переговоры проводят в Кошице - втором по величине городе Словакии, который расположен на востоке страны. Население города составляет около 225 тысяч человек.

