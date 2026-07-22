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Свидетели драк и ссор: когда ребенок становится пострадавшим от насилия

06:45 22.07.2026 Ср
5 мин
Какие бытовые действия родителей считаются нарушением закона?
aimg Татьяна Веремеева
Свидетели драк и ссор: когда ребенок становится пострадавшим от насилия Фото: Насилие в отношении детей (Getty Images)
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Домашнее насилие в отношении детей - это не только побои или другие физические действия. Оно может проявляться через постоянные обиды, устрашения, пренебрежения потребностями ребенка или даже через атмосферу страха в семье.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины объясняет, что считается домашним насилием в отношении детей, куда обращаться за помощью и какие механизмы защиты предусмотрены законодательством.

Главное:

  • Статус ребенка-свидетеля: Насилие не обязательно должно быть направлено непосредственно на ребенка. Если она живет в атмосфере постоянных ссор, драк или угроз между родными, она официально считается пострадавшей от насилия.
  • Формы домашнего насилия: Кроме физического, насилием считаются психологическое давление (оскорбления, устрашение, критика), экономические ограничения (лишение пищи, одежды, лечения) и бездействие взрослых по уходу за ребенком.
  • Куда обращаться за помощью: В случае опасности следует немедленно звонить на 102 или Национальную горячую линию по номерам 116 123 / 0 800 500 335. Также сообщения принимают службы по делам детей, школы, детсады и медучреждения.
  • Правовая защита и предписания: Дети имеют право на бесплатную правовую помощь. Суд или полиция могут применить к обидчику срочное запретительное или ограничительное предписание (запрет приближаться или общаться с ребенком).
  • Как поддержать ребенка: Главное – выслушать, заверить в безопасности и показать, что ему верят. Нельзя винить ребенка, сомневаться в его словах или откладывать обращение к специалистам из-за страха огласки.

Когда ребенок считается пострадавшим

Не обязательно чтобы насилие было направлено непосредственно на ребенка. Если он постоянно живет в атмосфере ссор, драк, угроз или напряженных отношений между родными, это также наносит ему психологическую травму.

Именно поэтому ребенок, ставший свидетелем домашнего насилия, официально считается пострадавшим.

Специалисты отмечают: ни один ребенок не должен оставаться один на один с такой ситуацией. Он имеет право на поддержку, а государство гарантирует ему защиту.

Какие действия считаются домашним насилием

Закон определяет несколько форм домашнего насилия в отношении детей.

Физическое насилие - это удары, толкание, причинение телесных повреждений и любые другие действия, причиняющие физическую боль.

Психологическое насилие - угрозы, унижения, оскорбления, устрашения, постоянная критика или игнорирование эмоциональных потребностей ребенка.

Экономическое насилие - когда ребенка лишают пищи, одежды, лечения, необходимых вещей или других условий, необходимых для нормального развития.

Сексуальное насилие – любые действия сексуального характера в отношении ребенка или принуждения к ним.

В то же время, насилием может быть и бездействие взрослых. Если они не обеспечивают ребенку надлежащего ухода и безопасности, это считается одной из форм домашнего насилия.

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Что делать, если ребенок испытал насилие

Если ребенок в опасности, действовать нужно немедленно.

В первую очередь необходимо позвонить по номеру 102. Полиция может оперативно вмешаться и принять меры по защите ребенка.

Также можно обратиться на Национальную горячую линию по противодействию домашнему насилию по номерам 116123 или 0800500335. Звонки бесплатные.

Кроме этого, о случае насилия можно сообщить:

  • службе по делам детей;
  • органам опеки и попечительства по месту жительства;
  • школе или детскому саду;
  • медицинскому учреждению;
  • социальным службам.

Их работники могут помочь ребенку и в случае необходимости сообщить компетентным органам.

Какую правовую помощь можно получить

Дети имеют право на все виды юридических услуг, предоставляемых системой безвозмездной юридической помощи.

Получить консультацию можно по телефону 0 800 213 103 или через Telegram. Также юристы консультируют в частном чате Telegram "Бесплатная правовая помощь (консультации)" и через частные сообщения в Facebook и Instagram. Такие обращения прорабатывают по будням с 08:00 до 18:00.

При необходимости можно лично обратиться в ближайшее бюро юридической помощи. Они работают по всей Украине, кроме территорий, где продолжаются боевые действия.

Кроме того, ребенок или его законный представитель могут обратиться в суд для применения специальных мер защиты.

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Как закон защищает ребенка

Одним из механизмов защиты является запретное предписание в отношении обидчика. Он может предусматривать, например, запрет находиться в месте совместного проживания или контактировать с пострадавшим.

Кроме этого, суд может вынести ограничительное предписание, устанавливающее дополнительные ограничения для обидчика, в частности, запрещает приближаться или общаться с пострадавшим ребенком.

В зависимости от обстоятельств, лицо, совершившее домашнее насилие, может быть привлечено к административной или уголовной ответственности.

Как поддержать ребенка после пережитого

Не менее важна реакция взрослых после того, как ребенок рассказал о насилии.

Специалисты советуют прежде всего выслушать ребенка, дать ему понять, что ему верят и что он не виноват в произошедшем.

В то же время не стоит:

  • обвинять ребенка или сомневаться в его словах;
  • заставлять ее многократно пересказывать детали происшествия;
  • откладывать обращение за помощью из-за страха огласки.

Ребенку же нужно заверить, что он имеет право на защиту, и обратиться к специалистам, которые могут оказать необходимую помощь.

Защита детей от домашнего насилия - это ответственность не только родителей или опекунов. Важную роль в этом играют также педагоги, медики, правоохранители, социальные службы и общество в целом.

Напомним, Министерство социальной политики заявило о значительных проблемах с доступностью социальных услуг для детей в Украине. После мониторинга выяснилось, что лишь незначительная часть общин обеспечивает полный базовый пакет поддержки, в результате чего по всей стране начали комплексные проверки системы социальной защиты детей.

Также РБК-Украина рассказывало о кибергруминге - способе, когда взрослые через соцсети или мессенджеры входят в доверие к детям, выдавая себя за их сверстников. В полиции призывают родителей обучать детей правилам безопасного поведения в интернете, контролировать настройки приватности и поддерживать с ними доверительное общение.

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