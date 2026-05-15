В Украине проверят службы по делам детей: в чем причина

17:15 15.05.2026 Пт
2 мин
Лишь 2,1% общин обеспечивают полный базовый пакет поддержки детям
aimg Валерия Абабина
Фото: В Украине проверят службы по делам детей (Getty Images)
В Украине обнаружили серьезные проблемы с доступностью социальных услуг для детей. Лишь 2,1% общин обеспечивают полный базовый пакет поддержки, что стало основанием для масштабных проверок по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины

Почему нужны изменения в системе соцзащиты

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, система должна работать на опережение.

"Ребенок не может сам попросить государство о помощи тогда, когда его жизни или безопасности уже что-то угрожает. Именно поэтому система должна видеть риски раньше и работать превентивно, а не реагировать только тогда, когда ситуация уже стала критической", - подчеркнул министр.

После анализа мониторингов за 2025-2026 годы выявлен ряд проблем: нехватка кадров, нарушения в работе служб по делам детей и риски несвоевременного выявления семей в сложных жизненных обстоятельствах.

В частности, 58,6% громад предоставляют только 1-2 социальные услуги из минимального пакета, тогда как полный комплекс доступен только в 2,1% громад.

Самый острый дефицит фиксируется в услугах для детей с инвалидностью, системе раннего вмешательства и поддержке семей в кризисе.

Проверки по всей стране

Министр социальной политики поручил Национальной социальной сервисной службе провести комплексные проверки и мониторинг работы местных структур.

В ведомстве отмечают, что цель проверок - выявить слабые места системы и усилить их кадрово и ресурсно при поддержке государства и международных партнеров.

По результатам проверок будут приняты дальнейшие управленческие решения, о которых министерство будет сообщать отдельно.

Ранее мы писали о проблемах в сфере социальной защиты и что касается взрослых людей. В частности, в Киеве был зафиксирован случай, когда человек с тяжелой инвалидностью длительное время оставался без должной помощи со стороны социальных служб, а ситуация получила огласку только после пожара в квартире.

Также ранее РБК-УКраина писало о реагировании государственных механизмов защиты детей: в частности, в парламенте обсуждали усиление ответственности за буллинг в школах из-за того, что часть дел закрывается до принятия судебных решений из-за процессуальных ограничений.

Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
