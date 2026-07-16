Без сопровождения взрослых: в Украине утвердили правила принудительной эвакуации детей
В Украине утвердили механизм эвакуации детей с территории активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей или законных представителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Главное:
- Новый механизм спасения: В Украине впервые утвердили официальный порядок принудительной эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий, если они оказались без сопровождения родителей или законных представителей.
- Кто осуществляет эвакуацию: Процесс вывоза детей из опасных зон будут координировать органы опеки и попечительства совместно с работниками Национальной полиции.
- Временное место пребывания: После медицинского обследования в безопасном регионе ребенка прежде всего будут пытаться передать родственникам.
- Если связь с родителями утрачена: Документ подробно регулирует действия государства в случаях, когда родители эвакуированного ребенка длительное время не выходят на связь или не выполняют свои обязанности после его вывоза в безопасное место.
Правительство приняло постановление, которое впервые определяет четкий порядок принудительной эвакуации детей с опасных территорий, если они остаются без сопровождения родителей или законных представителей.
Согласно документу, принудительную эвакуацию будут проводить органы опеки и попечительства совместно с Национальной полицией. Также постановлением официально введено понятие "эвакуированный ребенок" и определен алгоритм действий после его вывоза из зоны опасности.
Что будет происходить после эвакуации
По прибытии в безопасное место ребенок будет проходить медицинское обследование, оценку потребностей и будет получать необходимую помощь.
Кроме этого, документ определяет порядок его временного устройства. В первую очередь детей будут пытаться передать родственникам или близким людям. Если это невозможно, ребенка могут временно устроить в патронатную или приемную семью, детский дом семейного типа или учреждение социальной защиты.
Что будет, если родители не выходят на связь
Постановление также регулирует порядок действий в случаях, когда после эвакуации родители долгое время не поддерживают связь с ребенком и не выполняют своих родительских обязанностей.
В Министерстве социальной политики отметили, что принятое решение должно обеспечить быстрое и скоординированное взаимодействие всех служб при эвакуации детей с опасных территорий.
По замыслу правительства новый механизм позволит своевременно эвакуировать детей, обеспечить им необходимую защиту, помощь и пребывание в безопасной среде.
Напомним, 10 июля в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию жителей Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского района. Также объявлена эвакуация еще из трех районов Харьковской области: Шевченковской и Дергачевской общин, а также из Богодуховского района. С 1 июля объявлена эвакуация и из приграничья Черниговской области.
Решение приняли из-за ситуации безопасности, а эвакуированным обещают помощь с переездом, расселением и необходимой гуманитарной поддержкой.