Воспитание "в сети": как гаджеты незаметно влияют на привычки и здоровье юных украинцев
Контролировать время, проведенное в сети, необходимо "с пеленок". Ведь гаджеты все глубже проникают в быт и меняют не только досуг, но и ежедневные привычки украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Национального исследования насчет онлайн-безопасности детей в Украине.
Главное:
- Дисбаланс времени: большинство родителей уверены, что способны контролировать использование детьми гаджетов, но у части юных украинцев все же прослеживается нарушение баланса между онлайн и офлайн жизнью.
- Гаджет как инструмент: почти половина родителей (43,6%) используют устройства, чтобы успокоить ребенка или "уберечь" его от скуки, а 28,5% - чтобы накормить.
- Привычка с детства: больше свободного времени онлайн, чем офлайн, проводят 21,2% дошкольников и 33,6% школьников.
- Физическое здоровье: чрезмерное время в сети может приводить к проблемам со сном (из-за гаджетов почти половина школьников ложатся позже) и даже пренебрежению питанием.
- Психологическое состояние: значительная часть детей ощущают ухудшение настроения после онлайн-активностей, а более 13% школьников чувствуют себя подавленными из-за сравнения своей жизни с контентом в соцсетях.
- Социальная изоляция: из-за использования гаджетов 20,7% дошкольников и 19,8% школьников проводят меньше времени с семьей или друзьями.
Баланс времени, проведенного онлайн и офлайн
Результаты проведенного агентством Sense Research исследования свидетельствуют о том, что большинство родителей положительно оценивают свою способность контролировать время, которое их дети проводят в интернете.
Несмотря на это, у части детей все же прослеживаются признаки нарушения баланса между временем, проведенным онлайн и офлайн.
Кроме того, некоторые родители могут позволять или толеровать ситуации, которые потенциально могут усугублять нарушение этого баланса в будущем:
- половина опрошенных дошкольников (50,3%) ежедневно смотрят видео или мультфильмы онлайн;
- 43,6% родителей указали, что раз в неделю или чаще дают детям гаджет, чтобы они успокоились или не скучали;
- 28,5% родителей с такой же частотой дают детям гаджет, чтобы их накормить.
Для многих украинских детей интернет стал частью ежедневных бытовых привычек.
Так, время в сети во время еды ежедневно проводят:
- почти четверть (24,9%) дошкольников;
- больше половины (53%) школьников.
Влияние гаджетов на здоровье юных украинцев
Специалисты сообщают, что использование гаджетов влияет на все сферы жизни юного поколения.
Если говорить о влиянии на физическое здоровье, то взрослым следует обратить внимание на то, что:
- 24,9% дошкольников и 34% школьников раз в неделю или чаще пользуются гаджетами, несмотря на плохое самочувствие;
- 26,7% дошкольников и 49,6% школьников с такой же частотой ложатся спать позже (из-за использования интернета);
- 16,1% дошкольников и 17,2% школьников - могут долго не есть (потому что "зависают" в интернете).
Влияют гаджеты также и на ментальное здоровье детей:
- 21% дошкольников и 19% школьников - имеют плохое настроение после пользования интернетом;
- 13,1% школьников чувствуют себя подавленными после посещения социальных сетей (поскольку жизнь других людей кажется им интереснее собственной).
Кроме того, из-за использования интернета 28% школьников по меньшей мере раз в неделю проводят меньше времени на обучение.
Влияние гаджетов на здоровье и социальную жизнь детей в Украине (инфографика: dignityonline.in.ua)
Влияние гаджетов на социальную жизнь детей
Страдает от чрезмерного сидения в сети и социальная жизнь детей:
- 21,2% дошкольников и 33,6% школьников - проводят больше свободного времени онлайн, чем оффлайн;
- 20,7% дошкольников и 19,8% школьников - проводят меньше времени с семьей или друзьями (из-за использования интернета).
Напомним, ранее мы рассказывали, как взять под контроль экранное время ребенка и вернуть баланс в семье.
Тем временем уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская объяснила, почему определенная блокировка соцсетей может быть полезна для детей и подростков.
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