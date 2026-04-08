ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Опасные "друзья" в сети: полиция посоветовала родителям, как уберечь детей от кибергруминга

07:30 08.04.2026 Ср
2 мин
Доверчивый ребенок может попасть в ловушку взрослого злоумышленника
aimg Ирина Костенко
Безопасность в сети - важна для каждого (фото иллюстративное: freepik.com)

Злоумышленники в сети все чаще маскируются под сверстников детей, чтобы завоевать их доверие. Поэтому родителям необходимо уметь вовремя распознать опасное общение и уберечь ребенка от манипуляций онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киева в Facebook.

Что такое кибергруминг и чем опасен

Согласно информации правоохранителей, кибергруминг - это налаживание взрослыми доверительных отношений с ребенком:

  • через социальные сети;
  • через фейковые учетные записи.

При этом опасная цель кибергруминга - получение фотографий и видео откровенного характера.

Как родителям обезопасить детей в сети

Для того, чтобы предотвратить кибергруминг, в полиции советуют, прежде всего, научить ребенка:

  • держать личные данные в секрете;
  • осторожно относиться к онлайн-знакомствам.

"Помогите установить приватность учетных записей ребенка в различных соцсетях и контролировать, кто следит за их учетными записями", - объяснили в полиции.

Кроме того, детей рекомендуют поощрять просматривать периодически своих подписчиков и (при необходимости) удалять подозрительные аккаунты.

"Расскажите о важности цифровой репутации и ее влиянии на реальную жизнь", - отметили правоохранители.

Опасные &quot;друзья&quot; в сети: полиция посоветовала родителям, как уберечь детей от кибергрумингаКибергруминг - опасное явление (инфографика: facebook.com/kyivpatrol)

Для того, чтобы уберечь ребенка от негативного и даже опасного влияния онлайн, взрослым рекомендуют также:

  • установить необходимые настройки для защиты гаджета, которым пользуется ребенок;
  • установить правила использования интернета, а при необходимости - отслеживать активность ребенка в сети;
  • обязательно настроить двухфакторную аутентификацию для защиты учетных записей;
  • научить ребенка использовать надежные пароли (и не сообщать их никому);
  • договориться, что во время обучения ребенок будет использовать только определенные учителями платформы с учебным материалом.

Опасные &quot;друзья&quot; в сети: полиция посоветовала родителям, как уберечь детей от кибергрумингаПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

В завершение в полиции посоветовали поддерживать доверительное общение об онлайн-опыте - чтобы ребенок мог свободно делиться любыми заботами.

"Будьте готовы выслушать и помочь в сложных ситуациях. Позаботимся о безопасности вместе", - подытожили в пресс-службе Патрульной полиции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Интернет Национальная полиция Правила поведения Правила безопасности Дети Гаджеты Смартфоны Компьютеры Советы родителям
Новости
Первые прямые переговоры между США и Ираном пройдут уже на этой неделе, - Axios
Аналитика
