Опасные "друзья" в сети: полиция посоветовала родителям, как уберечь детей от кибергруминга
Злоумышленники в сети все чаще маскируются под сверстников детей, чтобы завоевать их доверие. Поэтому родителям необходимо уметь вовремя распознать опасное общение и уберечь ребенка от манипуляций онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киева в Facebook.
Что такое кибергруминг и чем опасен
Согласно информации правоохранителей, кибергруминг - это налаживание взрослыми доверительных отношений с ребенком:
- через социальные сети;
- через фейковые учетные записи.
При этом опасная цель кибергруминга - получение фотографий и видео откровенного характера.
Как родителям обезопасить детей в сети
Для того, чтобы предотвратить кибергруминг, в полиции советуют, прежде всего, научить ребенка:
- держать личные данные в секрете;
- осторожно относиться к онлайн-знакомствам.
"Помогите установить приватность учетных записей ребенка в различных соцсетях и контролировать, кто следит за их учетными записями", - объяснили в полиции.
Кроме того, детей рекомендуют поощрять просматривать периодически своих подписчиков и (при необходимости) удалять подозрительные аккаунты.
"Расскажите о важности цифровой репутации и ее влиянии на реальную жизнь", - отметили правоохранители.
Кибергруминг - опасное явление (инфографика: facebook.com/kyivpatrol)
Для того, чтобы уберечь ребенка от негативного и даже опасного влияния онлайн, взрослым рекомендуют также:
- установить необходимые настройки для защиты гаджета, которым пользуется ребенок;
- установить правила использования интернета, а при необходимости - отслеживать активность ребенка в сети;
- обязательно настроить двухфакторную аутентификацию для защиты учетных записей;
- научить ребенка использовать надежные пароли (и не сообщать их никому);
- договориться, что во время обучения ребенок будет использовать только определенные учителями платформы с учебным материалом.
В завершение в полиции посоветовали поддерживать доверительное общение об онлайн-опыте - чтобы ребенок мог свободно делиться любыми заботами.
"Будьте готовы выслушать и помочь в сложных ситуациях. Позаботимся о безопасности вместе", - подытожили в пресс-службе Патрульной полиции.
