Опасные "друзья" в сети: полиция посоветовала родителям, как уберечь детей от кибергруминга

Злоумышленники в сети все чаще маскируются под сверстников детей, чтобы завоевать их доверие. Поэтому родителям необходимо уметь вовремя распознать опасное общение и уберечь ребенка от манипуляций онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киева в Facebook.

Что такое кибергруминг и чем опасен

Согласно информации правоохранителей, кибергруминг - это налаживание взрослыми доверительных отношений с ребенком:

через социальные сети;

через фейковые учетные записи.

При этом опасная цель кибергруминга - получение фотографий и видео откровенного характера.

Как родителям обезопасить детей в сети

Для того, чтобы предотвратить кибергруминг, в полиции советуют, прежде всего, научить ребенка:

держать личные данные в секрете;

осторожно относиться к онлайн-знакомствам.

"Помогите установить приватность учетных записей ребенка в различных соцсетях и контролировать, кто следит за их учетными записями", - объяснили в полиции.

Кроме того, детей рекомендуют поощрять просматривать периодически своих подписчиков и (при необходимости) удалять подозрительные аккаунты.

"Расскажите о важности цифровой репутации и ее влиянии на реальную жизнь", - отметили правоохранители.

Для того, чтобы уберечь ребенка от негативного и даже опасного влияния онлайн, взрослым рекомендуют также:

установить необходимые настройки для защиты гаджета, которым пользуется ребенок;

установить правила использования интернета, а при необходимости - отслеживать активность ребенка в сети;

обязательно настроить двухфакторную аутентификацию для защиты учетных записей;

научить ребенка использовать надежные пароли (и не сообщать их никому);

договориться, что во время обучения ребенок будет использовать только определенные учителями платформы с учебным материалом.

В завершение в полиции посоветовали поддерживать доверительное общение об онлайн-опыте - чтобы ребенок мог свободно делиться любыми заботами.

"Будьте готовы выслушать и помочь в сложных ситуациях. Позаботимся о безопасности вместе", - подытожили в пресс-службе Патрульной полиции.