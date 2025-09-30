На спутниковых снимках заметили "охотников" США возле российской границы

На спутниковых снимках заметили американские самолеты P-8 Poseidon у российских границ в Балтийском море. Самолеты способны охотиться на подводные лодки и вести разведку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
По данным издания Newsweek ВМС США используют патрульный самолет P-8 Poseidon, созданный для борьбы с подводными лодками, надводными целями и выполнения разведывательных задач.
Его присутствие в Северной Европе связано с усилением оборонительной позиции НАТО в Балтийском регионе на фоне угроз России подводным кабелям и газопроводам, а также подозрительной активности дронов в Польше, Дании и Норвегии.
В рамках поддержки НАТО США уже размещали военные силы возле Арктического региона России в августе.
Аналитик Osinttechnical сообщил, что спутниковые снимки 23 сентября показали пребывание двух-трех самолетов P-8 на военном терминале аэропорта Гардермуен в Осло.
Один из них, по данным систем отслеживания полетов, отправился в Балтийское море возле Калининграда - ключевого российского военного форпоста.
Норвежские вооруженные силы подтвердили местной газете Dagbladet, что несколько самолетов P-8 США действовали из аэропорта Гардермуен для поддержки "союзнической активности" вблизи Норвегии.
В июле один из таких самолетов, дислоцированный на авиабазе Кефлавик (Исландия), участвовал в учениях НАТО Baltic Sentry, направленных на повышение готовности к реагированию на дестабилизирующие действия.
Пока неизвестно, отправит ли Пентагон дополнительные подразделения и технику в Европу для усиления миссии Baltic Sentry и защиты союзников в регионе.
Как сообщалось, в Норвегии зафиксировали пролет неизвестного беспилотника над газовым месторождением Equinor в Северном море.
Напомним, что в последние недели зафиксирован ряд случаев, когда дроны нарушили воздушное пространство Дании, Польши и Румынии, а также российские истребители нарушали воздушное пространство Эстонии.
НАТО до сих пор выясняет, намеренно ли Россия атаковала воздушное пространство Эстонии и Польши, о чем заявил генсек Альянса Марк Рютте.
Россия цинично отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства. В Кремле заявили, что нарушений якобы не было, и российские военные летают "строго в рамках международных правил".