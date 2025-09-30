На спутниковых снимках заметили "охотников" США возле российской границы

По данным издания Newsweek ВМС США используют патрульный самолет P-8 Poseidon, созданный для борьбы с подводными лодками, надводными целями и выполнения разведывательных задач.

Его присутствие в Северной Европе связано с усилением оборонительной позиции НАТО в Балтийском регионе на фоне угроз России подводным кабелям и газопроводам, а также подозрительной активности дронов в Польше, Дании и Норвегии.

В рамках поддержки НАТО США уже размещали военные силы возле Арктического региона России в августе.

Аналитик Osinttechnical сообщил, что спутниковые снимки 23 сентября показали пребывание двух-трех самолетов P-8 на военном терминале аэропорта Гардермуен в Осло.

Один из них, по данным систем отслеживания полетов, отправился в Балтийское море возле Калининграда - ключевого российского военного форпоста.

Фото: на снимках заметили военные самолеты США (скриншот с ресурса flightradar 24)

Норвежские вооруженные силы подтвердили местной газете Dagbladet, что несколько самолетов P-8 США действовали из аэропорта Гардермуен для поддержки "союзнической активности" вблизи Норвегии.

В июле один из таких самолетов, дислоцированный на авиабазе Кефлавик (Исландия), участвовал в учениях НАТО Baltic Sentry, направленных на повышение готовности к реагированию на дестабилизирующие действия.

Пока неизвестно, отправит ли Пентагон дополнительные подразделения и технику в Европу для усиления миссии Baltic Sentry и защиты союзников в регионе.