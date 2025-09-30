На супутникових знімках помітили "мисливців" США біля російського кордону

На супутникових знімках помітили американські літаки P-8 Poseidon біля російських кордонів у Балтійському морі. Літаки здатні полювати на підводні човни та вести розвідку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
За даними видання Newsweek, ВМС США використовують патрульний літак P-8 Poseidon, створений для боротьби з підводними човнами, надводними цілями та виконання розвідувальних завдань.
Його присутність у Північній Європі пов’язана з посиленням оборонної позиції НАТО в Балтійському регіоні на тлі загроз Росії підводним кабелям і газогонам, а також підозрілої активності дронів у Польщі, Данії та Норвегії.
У рамках підтримки НАТО США вже розміщували військові сили біля Арктичного регіону Росії в серпні.
Аналітик Osinttechnical повідомив, що супутникові знімки 23 вересня засвідчили перебування двох-трьох літаків P-8 на військовому терміналі аеропорту Гардермуен в Осло.
Один із них, за даними систем відстеження польотів, вирушив у Балтійське море біля Калінінграда - ключового російського військового форпосту.
Норвезькі збройні сили підтвердили місцевій газеті Dagbladet, що кілька літаків P-8 США діяли з аеропорту Гардермуен для підтримки "союзницької активності" поблизу Норвегії.
У липні один із таких літаків, дислокований на авіабазі Кефлавік (Ісландія), брав участь у навчаннях НАТО Baltic Sentry, спрямованих на підвищення готовності до реагування на дестабілізуючі дії.
Поки що невідомо, чи відправить Пентагон додаткові підрозділи та техніку до Європи для посилення місії Baltic Sentry та захисту союзників у регіоні.
Як повідомлялось, у Норвегії зафіксували проліт невідомого безпілотника над газовим родовищем Equinor у Північному морі.
Нагадаємо, що останніми тижнями зафіксовано ряд випадків, коли дрони порушили повітряний простір Данії, Польщі та Румунії.Також російські винищувачі порушували повітряний простір Естонії.
НАТО досі зʼясовує, чи навмисно Росія атакувала повітряний простір Естонії та Польщі, про що заявив генсек Альянсу Марк Рютте.
Росія цинічно відкинула звинувачення щодо порушення повітряного простору. У Кремлі заявили, що порушень нібито не було, і російські військові літають "суворо в рамках міжнародних правил".