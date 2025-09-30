На супутникових знімках помітили "мисливців" США біля російського кордону

За даними видання Newsweek, ВМС США використовують патрульний літак P-8 Poseidon, створений для боротьби з підводними човнами, надводними цілями та виконання розвідувальних завдань.

Його присутність у Північній Європі пов’язана з посиленням оборонної позиції НАТО в Балтійському регіоні на тлі загроз Росії підводним кабелям і газогонам, а також підозрілої активності дронів у Польщі, Данії та Норвегії.

У рамках підтримки НАТО США вже розміщували військові сили біля Арктичного регіону Росії в серпні.

Аналітик Osinttechnical повідомив, що супутникові знімки 23 вересня засвідчили перебування двох-трьох літаків P-8 на військовому терміналі аеропорту Гардермуен в Осло.

Один із них, за даними систем відстеження польотів, вирушив у Балтійське море біля Калінінграда - ключового російського військового форпосту.

Фото: на знімках помітили військові літаки США (скріншот з ресурсу flightradar 24)

Норвезькі збройні сили підтвердили місцевій газеті Dagbladet, що кілька літаків P-8 США діяли з аеропорту Гардермуен для підтримки "союзницької активності" поблизу Норвегії.

У липні один із таких літаків, дислокований на авіабазі Кефлавік (Ісландія), брав участь у навчаннях НАТО Baltic Sentry, спрямованих на підвищення готовності до реагування на дестабілізуючі дії.

Поки що невідомо, чи відправить Пентагон додаткові підрозділи та техніку до Європи для посилення місії Baltic Sentry та захисту союзників у регіоні.