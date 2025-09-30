НАТО до сих пор выясняет, намеренно ли РФ атаковала воздушное пространство Эстонии и Польши, - Рютте
НАТО до сих пор выясняет, намеренно ли Россия атаковала воздушное пространство Эстонии и Польши.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.
По его словам, пока неизвестно, кто именно стоит за вторжением дронов в Дании.
"Когда речь идет о Польше и Эстонии - очевидно, что это россияне. Мы еще выясняем, намеренно это или нет. Но даже если и нет - это безрассудно и неприемлемо", - сказал он.
Рютте настоял, что страны НАТО должны защитить свое небо, назвав инициативу "стены дронов" своевременной и необходимой.
Воздушные провокации РФ
Напомним, утром 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.
На инцидент оперативно отреагировали истребители F-35 ВВС Италии, дислоцированные в Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Самолеты сопроводили российские МиГ-31 за пределы территории Эстонии, не позволив дальнейшего нарушения.
Еще два российских истребителя были зафиксированы над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Это произошло в пределах территориальных вод Польши.
Литва предложила сбивать самолеты, которые вторглись в воздушное пространство стран НАТО, напомнив о случае в Турции в 2015 году. Тогда там после пересечения воздушного пространства сбили российский Су-25.
Польский премьер Дональд Туск сообщил, что его страна готова к уничтожению любых вражеских объектов, которые ворвутся в ее воздушное пространство. То же самое заявили и в Министерстве обороны Великобритании.
Также РБК-Украина сообщало, что РФ цинично отвергла обвинения относительно нарушения воздушного пространства. В Кремле заявили, что нарушений якобы не было, и российские военные летают "строго в рамках международных правил".