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РФ готовит прорыв через Сумскую область? Эксперт оценил, есть ли угрозы для облцентра

Среда 28 мая 2025 20:09
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РФ готовит прорыв через Сумскую область? Эксперт оценил, есть ли угрозы для облцентра Иллюстративное фото: Эксперт оценил есть ли угрозы для Сум из-за возможного наступления РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Российская армия может пытаться повторить сценарий, подобный тому, что происходил на Волчанском направлении, но теперь уже в пределах Сумской области.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, противник потерял эффект внезапности, войдя на несколько километров в так называемую нейтральную зону между армиями. В этом районе враг пытается закрепиться, однако часто попадает под огневые удары или вынужден удерживать статические позиции. Тимочко предположил, что аналогичная ситуация может сложиться и в Сумской области.

В то же время он отметил, что в политическом и информационном плане Россия будет пытаться максимально раскрутить ситуацию, демонстрируя "гениальные успехи" на этом направлении.

"Угрозы для города Сумы нельзя отбрасывать от слова "вообще". Дело в том, что кроме FPV есть гораздо более широкая номенклатура оружия, которая позволяет бить по Сумам даже на данном этапе. То, что массовость ударов по Сумах может возрасти, если противник будет продвигаться в глубь украинских территорий - это конечно понятно, что чем ближе российская армия, а вот же их артиллерия к областному центру, тем больше риски", - говорит Тимочко.

Отдельное внимание эксперт обратил на Юнаковку - населенный пункт, который российские войска уже пытались захватить марш-броском в 2022 году. По его словам, этот населенный пункт лежит на важной магистрали, через которую ранее пытались прорваться в Киев. Он не исключает, что РФ и сейчас не оставила подобных замыслов.

Впрочем, Тимочко отметил, что ситуация уже не та, что была в 2022 году: украинские войска присутствуют в регионе и имеют достаточную концентрацию сил. Он считает ошибочным мнение, что Россия сможет свободно реализовать свои стратегические планы без должного сопротивления со стороны Украины.

"Риски того, что противник будет пытаться прорываться, - это однозначно так, и это уже видно сейчас", - подытожил эксперт.

Наступление РФ в Сумской и Харьковской областях

Стоит напомнить, что еще в конце марта ряд западных СМИ писали о том, что российские войска готовятся начать новое военное наступление на Украину.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что самые большие и сильные войска РФ сегодня находятся на Курском направлении. Их цель вытолкнуть украинские силы из Курской области и подготовить наступательные действия на Сумскую область.

Подробнее о том, какая ситуация в Сумской области - читайте в материале РБК-Украина.

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