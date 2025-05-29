Достаточно ли у России сил для нового наступления в Сумской области: ответ ГПСУ
Россия несколько месяцев накапливала силы в Курской области. В настоящее время их достаточно для наступления в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.
"Враг действительно имеет большое количество сил и средств - и по личному составу, и по технике - в пределах Курской области", - рассказал он.
В частности, по словам спикера, накопление началось еще с того момента, когда Россия пыталась и пробовала вытеснить Силы обороны Украины, которые вели свою операцию в пределах Курской области.
"Поэтому враг и продолжает их держать. Видим периодически определенное изменение количества и вражеских военнослужащих, и собственно, техники на этом направлении. Но, опять же, у врага там достаточно сил для того, чтобы осуществлять действия и по отношению к нашей границе, чтобы создать попытку атаки по территории Украины", - констатировал Демченко.
Ситуация в Сумской области
27 мая президент Владимир Зеленский отмечал, что самые большие и сильные войска РФ сегодня находятся на Курском направлении. Их цель вытолкнуть украинские силы из Курской области и подготовить наступательные действия на Сумскую область.
Кроме того, 28 мая немецкое издание Spiegel сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский срочно возвращается из Германии из-за наступления России на Сумщине. Однако, информированный источник РБК-Украина опроверг эту информацию.
К тому же сообщение Spiegel опроверг и советник президента Дмитрий Литвин. Он посоветовал изданию тщательнее проверять информацию.
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