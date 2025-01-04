Оккупанты ударили по Сумской области "Шахедом" со шрапнелью
Российская армия 3 января атаковала Сумскую область дронами. Россияне использовали "Шахеды" со шрапнелью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. главы Сумской общины Артема Кобзаря в Telegram.
Он отметил, что захватчики атаковали населенный пункт Песчаное. "Шахед", который попал, был заряжен шрапнелью.
В результате атаки российских беспилотников повреждены пять домов в Песчаном. Сейчас там работает штаб по ликвидации последствий атаки.
Стоит отметить, что шрапнель - артиллерийский снаряд с поражающими элементами. Фактически это снаряд, который "начинен" пулями. Когда он разрывается, меньшие элементы разлетаются, поражая большую территорию.
Россияне не впервые атакуют Сумы и область дронами со шрапнелью. Подобный случай был зафиксирован в ноябре 2024 года.
Удар по Сумам и области
Российские войска нанесли авиационный удар по городу Сумы в пятницу, 3 января. Вражеский дрон попал в частный сектор.
Также сообщалось, что в Сумской общине поврежден частный жилой дом в результате падения обломков "Шахеда".
Всего за прошедшие сутки в Сумской области уничтожили 17 российских дронов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.