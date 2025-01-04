РФ сбросила бомбу на многоэтажку в Сумской области: под завалами могут быть люди

Россия сбросила бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области 4 января. Среди раненых есть дети, также люди могут быть под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

Повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом, в котором полностью разрушен один подъезд.

Правоохранители сообщили, что сейчас стало известно о новых пострадавших. По их данным, в результате атаки ранены двое двухлетних детей и еще трое местных жителей.

Последствия сброса КАБа на многоэтажку в Сумской области (t.me/Sumy_news_ODA)

"Проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, что под завалами могут находиться люди", - говорят в ОГА.

Известно, что ударом разрушен один подъезд многоквартирного дома.

"Предварительно, ранены двое детей и один взрослый человек", - отметили в администрации.

Как отметили в ОВА, россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку.

"Сегодня, 4 января, враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района", - говорится в сообщении.

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно с начала масштабного вторжения в Украину атакуют Сумскую область. Больше всего от обстрелов страдают приграничные районы.

Так, 3 января российская армия атаковала Сумскую область дронами. Россияне использовали "Шахеды" со шрапнелью.

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