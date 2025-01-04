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Удар по многоэтажке в Сумской области: количество пострадавших возросло вдвое

Сумы, Суббота 04 января 2025 19:48
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Удар по многоэтажке в Сумской области: количество пострадавших возросло вдвое Фото: россияне ударили по Сумской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации сбросили бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области. Известно о 10 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели отметили, что в результате российского удара в поселке Свесса Шосткинского района поврежден пятиэтажный жилой дом. Сейчас сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 14 человек и спасти бабушку.

"Вражеский удар по жилому сектору россияне нанесли сегодня во второй половине дня. В результате атаки разрушен подъезд с пятого по первый этажи пятиэтажного жилого дома. Всего повреждены 4 многоквартирных дома", - пояснили в ГСЧС.

По предварительной информации, травмированы 10 человек, из них 2 ребенка. Спасатели продолжают проводить аварийно-восстановительные и поисковые работы. На месте прилета функционирует 2 стационарных пункта несокрушимости местных органов власти.

Напомним, что сегодня днем РФ сбросила бомбу на многоэтажку в Сумской области.

Заметим, что российские войска с начала масштабного вторжения в Украину атакуют Сумскую область. Больше всего от обстрелов страдают приграничные районы.

Однако, 3 января российская армия атаковала дроном Сумы. Россияне использовали "Шахеды" со шрапнелью.

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