Удар по многоэтажке в Сумской области: количество пострадавших возросло вдвое
Военные Российской Федерации сбросили бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области. Известно о 10 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Спасатели отметили, что в результате российского удара в поселке Свесса Шосткинского района поврежден пятиэтажный жилой дом. Сейчас сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 14 человек и спасти бабушку.
"Вражеский удар по жилому сектору россияне нанесли сегодня во второй половине дня. В результате атаки разрушен подъезд с пятого по первый этажи пятиэтажного жилого дома. Всего повреждены 4 многоквартирных дома", - пояснили в ГСЧС.
По предварительной информации, травмированы 10 человек, из них 2 ребенка. Спасатели продолжают проводить аварийно-восстановительные и поисковые работы. На месте прилета функционирует 2 стационарных пункта несокрушимости местных органов власти.
Напомним, что сегодня днем РФ сбросила бомбу на многоэтажку в Сумской области.
Заметим, что российские войска с начала масштабного вторжения в Украину атакуют Сумскую область. Больше всего от обстрелов страдают приграничные районы.
Однако, 3 января российская армия атаковала дроном Сумы. Россияне использовали "Шахеды" со шрапнелью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.