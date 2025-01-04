Удар по многоэтажке в Сумской области: количество пострадавших возросло вдвое

Военные Российской Федерации сбросили бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области. Известно о 10 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Спасатели отметили, что в результате российского удара в поселке Свесса Шосткинского района поврежден пятиэтажный жилой дом. Сейчас сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 14 человек и спасти бабушку.

"Вражеский удар по жилому сектору россияне нанесли сегодня во второй половине дня. В результате атаки разрушен подъезд с пятого по первый этажи пятиэтажного жилого дома. Всего повреждены 4 многоквартирных дома", - пояснили в ГСЧС.

По предварительной информации, травмированы 10 человек, из них 2 ребенка. Спасатели продолжают проводить аварийно-восстановительные и поисковые работы. На месте прилета функционирует 2 стационарных пункта несокрушимости местных органов власти.