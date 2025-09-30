В Сумах часть школ и садиков до конца года будет работать дистанционно

В Сумах часть учебных заведений до конца года будет работать дистанционно. Для некоторых детей в детсадах будут работать дежурные группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет .

До 31 декабря учреждения дошкольного, внешкольного и начального художественного образования, а также структурные подразделения начальных школ Сумской громады продолжат обучение онлайн. Решение принято Комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за текущей ситуации в громаде.

Для детей, нуждающихся в присутствии в садах, будут работать дежурные группы. Тренировки во внешкольных спортивных учреждениях, предназначенные для участников официальных соревнований 2025 года (кроме младших возрастных групп), будут проводиться в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности.