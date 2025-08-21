ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новый школьный год онлайн? В МОН объяснили, каким будет дистанционное обучение и для кого

Четверг 21 августа 2025 17:16
UA EN RU
Новый школьный год онлайн? В МОН объяснили, каким будет дистанционное обучение и для кого Школьники в Украине и за границей могут учиться по разным программам (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

В целом никаких "чрезвычайных" изменений в организации форматов дистанционного обучения украинских детей с приходом нового школьного года не происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра образования и науки Украины Оксена Лисового во время образовательной конференции "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу".

Дистанционное обучение: над чем сейчас работает МОН

"На самом деле никаких чрезвычайных изменений в организации форматов дистанционного обучения не происходит. Мы отменили приказ №1112, который вводил определенные ограничения и определенные изменения именно в количество учеников в классах, которые должны учиться в дистанционных классах", - напомнил чиновник.

Он уточнил, что теперь общины самостоятельно принимают решение - какое количество учеников в дистанционных классах они сохраняют.

"И, соответственно, какое количество классов будет работать в школах", - добавил Лисовой.

В то же время он сообщил, что сейчас министерство работает над созданием дополнительных возможностей для предоставления учебным заведениям (которые еще не получили) цифровых инструментов для дистанционного обучения.

"Нас беспокоит качество дистанционного обучения. Особенно в малокомплектных, маленьких школах. Особенно в прифронтовых регионах", - подчеркнул министр образования.

Он рассказал также, что "большинство школ уже обеспечены цифровыми инструментами для дистанционного обучения".

"Это и системы, которые есть в бесплатном доступе на самом деле, которыми можно пользоваться. Это и различные подходы к системе контроля знаний. Все это в большинстве школ, которые работают дистанционно по тем или иным причинам, есть. Но есть учебные заведения, которые не пользуются этими инструментами", - признал чиновник.

Следовательно, по его словам, сейчас МОН будет "побуждать их, предлагать возможности для использования качественного цифрового дистанционного образования".

"Все остальное остается без изменений. Сегодня часть детей остается в онлайне... Это, безусловно, связано с обстоятельствами безопасности", - отметил министр образования и науки.

Какие существуют виды дистанционных классов и для кого

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева во время общения с журналистами напомнила, что "дистанционное образование является одной из форм обучения".

"Оно никуда не исчезает и продолжает функционировать, как и в предыдущие годы", - подчеркнула специалист.

Вместе с тем она отметила, что "есть несколько категорий детей, которые учатся с применением дистанционных средств или в полноценных дистанционных классах".

Речь идет о тех юных украинцах, которые:

  • находятся за границей;
  • находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ);
  • находятся в прифронтовых регионах (где по состоянию на сейчас не восстановлено очное или смешанное обучение).

"Третья категория, это те дети, которые учатся по полной программе в полноценных дистанционных классах", - рассказала Кузьмичева.

Между тем в первой категории - среди детей, находящихся за пределами Украины - нет такой "однородности".

"О чем идет речь. 50% стран, в которых находятся наши дети, требуют очного обучения в стране пребывания. И это - очень правильная политика, потому что очное обучение не может быть заменено даже самым качественным дистанционным", - объяснила заместитель министра.

Это, по ее словам, означает, что в украинской системе образования они не могут учиться также по полной программе.

"Потому что, физически, там 6 часов... и еще 6 часов - это уже 12 часов. И, как мы понимаем, это - двойная нагрузка на ребенка", - отметила представительница правительства.

Она объяснила, что для такой категории детей (которые за рубежом учатся по полной программе, в очном классе) в украинской системе образования предлагается выбрать "Украиноведческий компонент".

"И вот этот "Украиноведческий компонент" - это отдельный класс дистанционный. Итак, резюмируя: у нас могут быть два вида классов, которые занимаются по дистанционной форме образования и имеют разные программы", - сообщила Кузьмичева.

То есть один дистанционный класс - где учатся дети по полным программам. Второй дистанционный класс - где учатся дети по "Украиноведческому компоненту".

Заместитель министра отметила, что "Украиноведческий компонент" не могут выбрать дети, которые находятся на территории Украины. Но к нему могут присоединиться те дети, которые находятся на ВОТ.

"Оба эти класса, если мы говорим о формальных условиях, могут быть открыты от пяти детей", - подытожила представитель МОН.

Что уже изменилось в дистанционном обучении в Украине

Напомним, 16 июля стало известно, что в Украине планируют отменить приказ Министерства образования и науки №1112 о порядке и условиях получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях в условиях военного положения.

В нем говорилось, в частности, об особенностях организации очного, "смешанного" и дистанционного обучения детей во время войны.

После этого в сети начали появляться сообщения, будто в Украине могут отменить дистанционное обучение в целом.

В то же время первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил: ликвидация приказа МОН №1112 не отменяет дистанционное обучение.

В пятницу, 18 июля, в Министерстве образования и науки сообщили, что приказ №1112 все же был отменен.

Кроме того, из приказа МОН №1115 были изъяты некоторые нормы относительно минимальной наполняемости дистанционных классов и требований к обучению внутренне перемещенных детей (ВПЛ).

Гражданам объяснили, что такие изменения были введены по требованию народных депутатов и прифронтовых общин.

Несколько позже заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева рассказала, сколько детей учатся дистанционно в Украине и за рубежом и сколько учеников теперь нужно, чтобы открыть дистанционный класс.

Читайте также, чем важна для украинских школьников, временно живущих за границей, специальная сокращенная образовательная программа "Украиноведческий компонент" и как к ней можно приобщиться дистанционно.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанція МОН Школа Внутренне перемещенные лица Дистанционное обучение Дети Образование в Украине
Новости
Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"