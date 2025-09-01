ua en ru
За парты или онлайн: сколько учеников в этом году будет учиться очно и дистанционно

Понедельник 01 сентября 2025 13:56
За парты или онлайн: сколько учеников в этом году будет учиться очно и дистанционно Сколько учеников в этом году будут учится очно и дистанционно (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине стартует новый учебный год. По данным Министерства образования и науки, в этом году за парты сядут 3,5 миллиона школьников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.

Очное и дистанционное обучение

Все больше детей возвращаются к офлайн-урокам: 2,3 миллиона учеников начнут обучение очно. Количество тех, кто остался на дистанционной форме, уменьшилось на 103 тысячи по сравнению с прошлым годом.

Дети за границей и на ВОТ

Несмотря на войну, украинское образование остается доступным и для тех, кто временно не в Украине. Более 300 тысяч учеников находятся за рубежом и на временно оккупированных территориях, однако продолжают обучение по украинской программе, в частности через украиноведческий компонент. Среди них - 302 889 детей за рубежом и еще 35 361 на ВОТ.

Кто определяет формат обучения

Форма обучения зависит от безопасности. Очное или смешанное обучение возможно только там, где в школе есть укрытие или оно расположено на расстоянии не более 500 метров.

Инвестиции в безопасные школы

Государство инвестирует в образовательную инфраструктуру, чтобы как можно больше детей могли учиться офлайн. В прифронтовых областях уже открыто 33 подземные школы. До конца года их количество возрастет до 156, а в 2026-м планируют достроить еще 47.

Кроме того, закуплено более 600 школьных автобусов, которые подвозят детей в учебные заведения с укрытиями.

Ранее мы писали о том, что с 1 сентября учителям начнут выплачивать по 2000 гривен. На это из госбюджета выделили 12 млрд гривен.

Читайте также о том, что учебный год 2025-2026 продлится до 30 июня. Школы получили право самостоятельно определять график каникул, поэтому даты отдыха могут отличаться в зависимости от региона и ситуации с безопасностью. Обо всех изменениях в учебном процессе можно узнать по ссылке.

