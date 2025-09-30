ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

У Сумах частина шкіл та садків до кінця року працюватиме дистанційно

Вівторок 30 вересня 2025 16:03
UA EN RU
У Сумах частина шкіл та садків до кінця року працюватиме дистанційно Фото: Дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Сумах частина навчальних закладів до кінця року працюватиме дистанційно. Для деяких дітей у дитсадках працюватимуть чергові групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

До 31 грудня заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти, а також структурні підрозділи початкових шкіл Сумської громади продовжать навчання онлайн. Рішення ухвалене Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через поточну ситуацію в громаді.

Для дітей, які потребують присутності у садках, працюватимуть чергові групи. Тренування у позашкільних спортивних закладах, призначені для учасників офіційних змагань 2025 року (крім молодших вікових груп), проводитимуться у звичайному режимі з дотриманням усіх заходів безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що у новому навчальному році в Україні дистанційне навчання залишилося без суттєвих змін. МОН скасувало обмеження щодо кількості учнів у дистанційних класах, тепер громади самостійно вирішують, скільки класів та учнів буде працювати онлайн.

Міністерство продовжує забезпечувати школи цифровими інструментами, особливо у малокомплектних та прифронтових закладах. Цьогоріч дистанційно навчаються понад 300 тис. дітей за кордоном, на ТОТ і в прифронтових регіонах, а також окремі повноцінні дистанційні класи та класи з "Українознавчим компонентом".

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Дистанційне навчання Освіта в Україні
Новини
РФ заявила про "провокацію України" з ДРГ у Польщі: у ЦПД розкрили план росіян
РФ заявила про "провокацію України" з ДРГ у Польщі: у ЦПД розкрили план росіян
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен