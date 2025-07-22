Дистанционка по-новому? В МОН объяснили, что на самом деле изменилось и кого это коснется
В течение прошлого школьного года в Украине и за границей удаленно учились сотни тысяч наших детей. При этом недавняя отмена приказа МОН №1112 и некоторых других норм изменила "нижнюю границу" для открытия дистанционного класса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".
Сколько детей учатся дистанционно в Украине и за границей
"В течение 2024-2025 учебного года мы фиксировали от 400 до 450 тысяч детей, которые учились дистанционно (на территории Украины, контролируемой правительством, - Ред.)", - рассказала эксперт.
Она объяснила, что эта цифра может отличаться из-за того, что дистанционное образование зависит от ситуации с безопасностью.
"И к этой цифре мы должны добавить еще 350 тысяч детей... которые находятся за рубежом, но продолжают учиться в наших учебных заведениях", - отметила Кузьмичева.
Могут ли отменить дистанционное обучение: позиция МОН
Заместитель министра образования и науки подчеркнула, что дистанционная форма образования в Украине ни в коем случае не отменена.
"Об этом никогда не шла речь и точно не будет. Это - одна из форм, по которой может осуществляться обучение", - добавила она.
По словам Кузьмичевой, дети, которые находятся за рубежом, "по-прежнему имеют доступ к дистанционному образованию".
"Дети, которые находятся на временно оккупированной территории (ВОТ), так же - в зависимости от ситуации с безопасностью - могут учиться в дистанционных классах. Но более адекватное предложение для них - индивидуальная форма обучения с использованием также дистанционных средств связи", - сообщила специалист.
Она добавила, что позиция Министерства образования и науки остается неизменной.
"Там, где созданы безопасные условия (в регионах, которые имеют статус по уровню риска "удовлетворительный" или умеренный") и там, где восстановлено очное обучение, дети, безусловно, должны быть стимулированы к тому, чтобы выходить учиться очно", - объяснила представительница правительства.
Это связано с тем, что "преимущества очного образования не может компенсировать любое, даже самое лучшее, дистанционное".
"Но там, где таких условий нет, безусловной остается возможность учиться в дистанционных классах", - отметила заместитель министра образования и науки.
Сколько учеников нужно, чтобы открыть дистанционный класс
Кузьмичева напомнила, что правила насчет наполняемости дистанционных классов, которые действуют в Украине сейчас, не являются на самом деле новыми.
"Наоборот. Отмена приказа МОН №1112 и отмена определенных норм положения о дистанционном образовании возвращают наши заведения к норме закона, которая применяется в отношении очных и "смешанных" классов. И она говорит о следующем: что очный, "смешанный" класс, может быть открыт от пяти детей", - объяснила она.
По ее словам, "аналогичная норма применяется и в отношении открытия дистанционных классов".
При этом каждая община должна:
- анализировать ситуацию, количество детей, имеющуюся на территории, или же тех, кто готов учиться в учебном заведении;
- формировать собственную сеть классов - с учетом особенностей своей территории.
"Однако нижний предел (для открытия дистанционного класса, - Ред.) - от пяти детей", - подчеркнула заместитель министра.
Почему приказ МОН №1112 решили отменить
Представительница правительства рассказала, что решение об отмене приказа МОН №1112 и некоторых других норм, которые "вводили большую нижнюю границу", было продиктовано спецификой дистанционного образования.
"До отмены дистанционный класс должен был считаться от 10 детей для сельской и поселковой местности и от 15 детей - для городской... Согласно тому же положению о дистанционном образовании, оно осуществляется не всегда и не в полной мере в синхронном формате", - объяснила Кузьмичева.
Это, по ее словам, означает, что "реальное наполнение классов в синхронном формате, когда проводится очный урок, очень редко бывает стопроцентным".
"И для того, чтобы учитель имел возможность организовывать, в том числе групповую работу, необходимо иметь не два-три ребенка, а больший ученический контингент. Чтобы можно было применять различные форматы работы. И разный формат работы - влияет на качество образования. Поэтому такой была логика предыдущих решений", - поделилась специалист.
Она уточнила, что речь шла о повышении качества дистанционного образования "путем введения различных форматов обучения и применения различных подходов".
"Почему оно было отменено? Потому что наши общины находятся, безусловно, в различных ситуациях безопасности. И, к сожалению, в течение 2024-2025 учебного года ситуация в некоторых регионах ухудшилась", - отметила заместитель министра.
Следовательно, политическое решение об отмене приказа МОН №1112 и снятии подобных ограничений приняли еще и для того, чтобы:
- снять сейчас лишнее напряжение;
- смягчить этап трансформации сети.
Тем временем общины должны определять свою сеть сами, "опираясь на минимум пять детей", но при этом очень хорошо анализировать реальную ситуацию.
Когда стало известно об отмене приказа МОН
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Украине планируют отменить приказ Министерства образования и науки №1112 о порядке и условиях получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях в условиях военного положения.
В нем говорилось, в частности, об особенностях организации очного, "смешанного" и дистанционного обучения детей во время войны.
После этого в сети начали появляться сообщения, будто в Украине могут отменить дистанционное обучение в целом.
В то же время первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул: ликвидация приказа МОН №1112 не отменяет дистанционное обучение.
В пятницу, 18 июля, в Министерстве образования и науки сообщили, что приказ №1112 все же был отменен.
Кроме того, из приказа МОН №1115 были изъяты некоторые нормы относительно минимальной наполняемости дистанционных классов и требований к обучению внутренне перемещенных детей (ВПЛ).
Гражданам объяснили, что такие изменения были введены по требованию народных депутатов и прифронтовых общин.
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