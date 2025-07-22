Дистанционка по-новому? В МОН объяснили, что на самом деле изменилось и кого это коснется

В течение прошлого школьного года в Украине и за границей удаленно учились сотни тысяч наших детей. При этом недавняя отмена приказа МОН №1112 и некоторых других норм изменила "нижнюю границу" для открытия дистанционного класса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Сколько детей учатся дистанционно в Украине и за границей

"В течение 2024-2025 учебного года мы фиксировали от 400 до 450 тысяч детей, которые учились дистанционно (на территории Украины, контролируемой правительством, - Ред.)", - рассказала эксперт.

Она объяснила, что эта цифра может отличаться из-за того, что дистанционное образование зависит от ситуации с безопасностью.

"И к этой цифре мы должны добавить еще 350 тысяч детей... которые находятся за рубежом, но продолжают учиться в наших учебных заведениях", - отметила Кузьмичева.

Могут ли отменить дистанционное обучение: позиция МОН

Заместитель министра образования и науки подчеркнула, что дистанционная форма образования в Украине ни в коем случае не отменена.

"Об этом никогда не шла речь и точно не будет. Это - одна из форм, по которой может осуществляться обучение", - добавила она.

По словам Кузьмичевой, дети, которые находятся за рубежом, "по-прежнему имеют доступ к дистанционному образованию".

"Дети, которые находятся на временно оккупированной территории (ВОТ), так же - в зависимости от ситуации с безопасностью - могут учиться в дистанционных классах. Но более адекватное предложение для них - индивидуальная форма обучения с использованием также дистанционных средств связи", - сообщила специалист.

Она добавила, что позиция Министерства образования и науки остается неизменной.

"Там, где созданы безопасные условия (в регионах, которые имеют статус по уровню риска "удовлетворительный" или умеренный") и там, где восстановлено очное обучение, дети, безусловно, должны быть стимулированы к тому, чтобы выходить учиться очно", - объяснила представительница правительства.

Это связано с тем, что "преимущества очного образования не может компенсировать любое, даже самое лучшее, дистанционное".

"Но там, где таких условий нет, безусловной остается возможность учиться в дистанционных классах", - отметила заместитель министра образования и науки.

Сколько учеников нужно, чтобы открыть дистанционный класс

Кузьмичева напомнила, что правила насчет наполняемости дистанционных классов, которые действуют в Украине сейчас, не являются на самом деле новыми.

"Наоборот. Отмена приказа МОН №1112 и отмена определенных норм положения о дистанционном образовании возвращают наши заведения к норме закона, которая применяется в отношении очных и "смешанных" классов. И она говорит о следующем: что очный, "смешанный" класс, может быть открыт от пяти детей", - объяснила она.

По ее словам, "аналогичная норма применяется и в отношении открытия дистанционных классов".

При этом каждая община должна:

анализировать ситуацию, количество детей, имеющуюся на территории, или же тех, кто готов учиться в учебном заведении;

формировать собственную сеть классов - с учетом особенностей своей территории.

"Однако нижний предел (для открытия дистанционного класса, - Ред.) - от пяти детей", - подчеркнула заместитель министра.

Почему приказ МОН №1112 решили отменить

Представительница правительства рассказала, что решение об отмене приказа МОН №1112 и некоторых других норм, которые "вводили большую нижнюю границу", было продиктовано спецификой дистанционного образования.

"До отмены дистанционный класс должен был считаться от 10 детей для сельской и поселковой местности и от 15 детей - для городской... Согласно тому же положению о дистанционном образовании, оно осуществляется не всегда и не в полной мере в синхронном формате", - объяснила Кузьмичева.

Это, по ее словам, означает, что "реальное наполнение классов в синхронном формате, когда проводится очный урок, очень редко бывает стопроцентным".

"И для того, чтобы учитель имел возможность организовывать, в том числе групповую работу, необходимо иметь не два-три ребенка, а больший ученический контингент. Чтобы можно было применять различные форматы работы. И разный формат работы - влияет на качество образования. Поэтому такой была логика предыдущих решений", - поделилась специалист.

Она уточнила, что речь шла о повышении качества дистанционного образования "путем введения различных форматов обучения и применения различных подходов".

"Почему оно было отменено? Потому что наши общины находятся, безусловно, в различных ситуациях безопасности. И, к сожалению, в течение 2024-2025 учебного года ситуация в некоторых регионах ухудшилась", - отметила заместитель министра.

Следовательно, политическое решение об отмене приказа МОН №1112 и снятии подобных ограничений приняли еще и для того, чтобы:

снять сейчас лишнее напряжение;

смягчить этап трансформации сети.

Тем временем общины должны определять свою сеть сами, "опираясь на минимум пять детей", но при этом очень хорошо анализировать реальную ситуацию.