Платье и шляпа: романтический "лук" бывшей Комарова, который покоряет с первого взгляда
Бывшая жена путешественника Дмитрия Комарова, модель и ведущая Александра Кучеренко появилась на публике в стильном образе. Легкий силуэт платья, изысканная шляпа и уверенность в себе создали неповторимую атмосферу романтики, которая сразу же привлекает внимание.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Какой "лук" выбрала бывшая Комарова
Платье
Платье длины миди насыщенного терракотового оттенка. Оно имеет открытые плечи, что придает образу женственности и романтичности.
Объемные рукава-"фонарики" подчеркивают эту эстетику. Юбка свободно спадает, что делает его идеальным для летних прогулок.
Шляпа
Соломенная шляпа - классический элемент летнего гардероба. Он не только защищает от солнца, но и придает образу непринужденности и шика, ассоциируясь с отдыхом на природе или у моря.
Обувь
Босоножки на низком каблуке нейтрального бежевого оттенка. Это практичный и универсальный выбор, не перегружающий образ и гармонично сочетающийся со всей палитрой.
Аксессуары
На шее видна тонкая цепочка, которая дополняет образ, не привлекая лишнего внимания.
Александра Кучеренко показала стильный лук (фото: instagram.com/aakucherenko)
Стиль
Образ Александры Кучеренко можно отнести к стилю романтический кэжуал или бохо-шик с акцентом на легкость.
Романтический кэжуал
Этот стиль сочетает удобство (кэжуал) с романтическими элементами (открытые плечи, объемные рукава, женственный силуэт платья).
Бохо-шик
Некоторые элементы, например платье из натуральной ткани, соломенная шляпа и общая непринужденность, перекликаются с этой эстетикой, особенно на фоне цветущей природы.
Образ идеально подходит для теплой погоды, летней прогулки в саду, на пикнике или для отдыха за городом. Он подчеркивает женственность, нежность и одновременно выглядит очень актуально и гармонично.
Чем дополнить "лук" как у Кучеренко
Образ с платьем и шляпой уже имеет романтическую и изящную основу, поэтому правильно подобранная обувь и аксессуары поможет адаптировать ее к разным ситуациям - от прогулки до вечернего выхода.
Бывшая Комарова показала лук на лето (фото: instagram.com/aakucherenko)
Для дневного городского выхода (прогулка, кафе)
Обувь:
- балетки (классические или с заостренным носиком)
- лоферы на низком ходу
- сандалии с тонкими ремешками
- эспадрильи на платформе (для французского шика).
Дополнение: плетеная или текстильная сумка, солнцезащитные очки, легкий макияж.
Для вечернего мероприятия или свидания
Обувь:
- туфли на каблуке (лодочки, босоножки)
- мюли с открытой пяткой
- утонченные босоножки с тонкими ремешками.
Дополнение: клатч, серьги-кольца или жемчуг, легкий жакет или шарф.
Для летнего отдыха (пляж, курорт)
Обувь:
- шлепанцы из кожи или соломенные
- минималистичные сандалии.
Дополнение: большая соломенная сумка, очки с круглыми линзами, тканевый браслет или браслет из ракушек.
Для шопинга или встречи
Обувь:
- белые кеды или кроссовки
- мягкие сандалии на платформе или танкетке
- сабо.
Дополнение: кросс-боди сумка, часы, легкий деним (например, куртка или рубашка на плечах).
Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Вас также может заинтересовать
- Как выглядит самая модная юбка этого лета
- Тина Кароль показала идеальное платье для лета
- С чем носить панаму-морячку, о которой мечтают все модницы.