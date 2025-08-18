Сукня і капелюх: романтичний "лук" колишньої Комарова, який підкорює з першого погляду

Колишня дружина мандрівника Дмитра Комарова, модель і ведуча Олександра Кучеренко з'явилася на публіці в стильному образі. Легкий силует сукні, вишуканий капелюх і впевненість у собі створили неповторну атмосферу романтики, яка одразу ж привертає увагу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала колишня Комарова

Сукня

Сукня довжини міді насиченого теракотового відтінку. Вона має відкриті плечі, що додає образу жіночності та романтичності.

Об'ємні рукави-"ліхтарики" підкреслюють цю естетику. Спідниця вільно спадає, що робить її ідеальною для літніх прогулянок.

Капелюх

Солом'яний капелюх - класичний елемент літнього гардероба. Він не тільки захищає від сонця, а й додає образу невимушеності та шику, асоціюючись з відпочинком на природі або біля моря.

Взуття

Босоніжки на низьких підборах нейтрального бежевого відтінку. Це практичний і універсальний вибір, що не перевантажує образ і гармонійно поєднується з усією палітрою.

Аксесуари

На шиї видно тонкий ланцюжок, який доповнює образ, не привертаючи зайвої уваги.

Олександра Кучеренко показала стильний лук (фото: instagram.com/aakucherenko)

Стиль

Образ Олександри Кучеренко можна віднести до стилю романтичний кежуал або бохо-шик з акцентом на легкість.

Романтичний кежуал

Цей стиль поєднує зручність (кежуал) з романтичними елементами (відкриті плечі, об'ємні рукави, жіночний силует сукні).

Бохо-шик

Деякі елементи, як-от сукня з натуральної тканини, солом'яний капелюх і загальна невимушеність, перегукуються з цією естетикою, особливо на тлі квітучої природи.

Образ ідеально підходить для теплої погоди, літньої прогулянки в саду, на пікніку або для відпочинку за містом. Він підкреслює жіночність, ніжність і водночас має дуже актуальний і гармонійний вигляд.

Чим доповнити "лук" як у Кучеренко

Образ із сукнею та капелюхом уже має романтичну та витончену основу, тож правильно підібране взуття та аксесуари допоможуть адаптувати її до різних ситуацій - від прогулянки до вечірнього виходу.

Колишня Комарова показала лук на літо (фото: instagram.com/aakucherenko)

Для денного міського виходу (прогулянка, кафе)

Взуття:

балетки (класичні або із загостреним носиком)

лофери на низькому ходу

сандалі з тонкими ремінцями

еспадрильї на платформі (для французького шику).

Доповнення: плетена або текстильна сумка, сонцезахисні окуляри, легкий макіяж.

Для вечірнього заходу або побачення

Взуття:

туфлі на підборах (човники, босоніжки)

мюлі з відкритою п'ятою

витончені босоніжки з тонкими ремінцями.

Доповнення: клатч, сережки-кільця або перли, легкий жакет або шарф.

Для літнього відпочинку (пляж, курорт)

Взуття:

шльопанці зі шкіри або солом'яні

мінімалістичні сандалі.

Доповнення: велика солом'яна сумка, окуляри з круглими лінзами, тканинний браслет або браслет із черепашок.

Для шопінгу або зустрічі

Взуття:

білі кеди або кросівки

м'які сандалі на платформі або танкетці

сабо.

Доповнення: крос-боді сумка, годинник, легкий денім (наприклад, куртка або сорочка на плечах).

Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)