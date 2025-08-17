ua en ru
Как выглядит самая модная юбка этого лета: примеры от фэшн-блогеров

Воскресенье 17 августа 2025 18:05
Как выглядит самая модная юбка этого лета: примеры от фэшн-блогеров Самая модная юбка на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Летом 2025 года в моде коричневая юбка длины миди. Она стремительно захватила ленты Instagram и Pinterest и стала универсальной базой в гардеробе многих модниц.

Подробнее об этом тренде рассказывает РБК-Украина.

Почему коричневая юбка в моде

Коричневый - нейтральный цвет, который вытесняет классический черный. А длина миди уже давно не сдает позиций - она женственна, удобна и позволяет создавать как casual, так и более изысканные образы.

Как выглядит самая модная юбка этого лета: примеры от фэшн-блогеровТрендовая юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/susiegarvie)

Что выбрать: ткань и крой

Самые актуальные модели этим летом - прямые или А-силуэты, из мягких, хорошо драпированных тканей: вискозы, шелка, хлопка или льна. Также в тренде юбки с разрезами, придающими легкость и динамику образу.

Фешн-блогеры чаще всего выбирают оттенки "шоколад", "карамель" или "орех" - они легко сочетаются с базовыми цветами и подходят почти к любому цветотипу.

Как выглядит самая модная юбка этого лета: примеры от фэшн-блогеровКак носить трендовую юбку (фото: instagram.com/poppyalmond)

Как носят фэшн-инфлюэнсеры: топ-3 образа

Кэжуал: белая майка, коричневая юбка миди с высокой талией, кожаные сандалии или мюли, соломенный шопер. Идеально для города или отпуска.

В офис или на встречу: хлопковая рубашка oversize, заправленная в юбку, балетки или лоферы. Добавьте золотые украшения - и образ уже выглядит элегантно.

На вечер: шелковая юбка в цвете темного шоколада + топ-бандо + босоножки на тонких ремешках. Модная сумка-клатч и лаконичный макияж - все, что нужно.

Как выглядит самая модная юбка этого лета: примеры от фэшн-блогеровМодная юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/susiegarvie)

Почему это must-have лета 2025

  • Универсальность: подходит и для офисного, и для пляжного, и для вечернего гардероба.
  • Устойчивый тренд: оттенки коричневого - в топе уже несколько сезонов подряд.
  • Идеально садится на любую фигуру: длина миди и высокая посадка визуально вытягивают силуэт.
  • Легко стилизовать: комбинируется с базовыми топами, рубашками, жакетами, футболками.

Как выглядит самая модная юбка этого лета: примеры от фэшн-блогеровКоричневая юбка миди - тренд сезона (фото: instagram.com/abimarvel)

Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Poppy Almond, susie lola, Abisola Omole.

