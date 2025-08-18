ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тина Кароль показала идеальное платье для лета: с вырезами, драпировкой и ярким акцентом

Понедельник 18 августа 2025 07:15
UA EN RU
Тина Кароль показала идеальное платье для лета: с вырезами, драпировкой и ярким акцентом Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Тина Кароль в очередной раз доказала, что разбирается в моде и умеет удачно сочетать тренды и изящество в одном образе. Звезда продемонстрировала новый эффектный наряд от украинского бренда VISHNI, который уже наделал шума в сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

На новых снимках, сделанных в стилизованном урбанистическом пространстве, артистка позирует в лимонном мини-платье с асимметричным кроем, многочисленными вырезами и драпировкой, которая подчеркивает фигуру.

Особого внимания заслуживает декоративный шлейф, добавляющий динамики и театральности образу.

Тина Кароль показала идеальное платье для лета: с вырезами, драпировкой и ярким акцентомТина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль дополнила свой лук прозрачными очками и босоножками на каблуке с рептилийным принтом, а также выбрала гладкую прическу с легкой волной и небрежно выпущенной прядью.

Все выглядит стильно, дерзко и в то же время очень женственно.

Интересно, что это платье представлено на сайте бренда VISHNI со скидкой - его можно приобрести за 2800 гривен.

Тина Кароль показала идеальное платье для лета: с вырезами, драпировкой и ярким акцентомТина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица в очередной раз подтвердила: даже в минималистичных образах можно сделать модное заявление - главное, как ты его подашь.

Реакция фанов

В комментариях под фото фолловеры засыпали звезду комплиментами, назвав ее "богиней стиля" и "летними лучами в платье".

  • Така ух, що захоплює дух
  • Окуляри дуууууже личать
  • Вам дуже личить ця сукня!
  • Наша водночас ніжна та скандальна дівчинка
  • Мальвінка у стилі лофт

Тина Кароль показала идеальное платье для лета: с вырезами, драпировкой и ярким акцентомТина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Как повторить образ Тины Кароль?

  • Платье с вырезами: выбирайте мини с ярким цветом - лимонный, апельсиновый или фуксия. Главное - асимметрия, драпировка и эффектность силуэта.

Тина Кароль показала идеальное платье для лета: с вырезами, драпировкой и ярким акцентомКак повторить образ Тины Кароль (фото: instagram.com/odezhda.bestijaa1)

  • Шлейф или динамичный акцент: не обязательно театральный - даже легкий хвост или объемная деталь сделают образ запоминающимся.
  • Обувь с анималистическим принтом: добавит дерзости, но сохраните лаконичность - не перегружайте образ.
  • Очки: прозрачные или светлые линзы - топ-тренд лета, особенно в сочетании со slick-прической.

Тина Кароль показала идеальное платье для лета: с вырезами, драпировкой и ярким акцентомКак повторить образ Тины Кароль (фото: instagram.com/capsula328)

  • Макияж: естественное сияние и акцент на глаза или губы. Здесь - свобода импровизации.

Лайфхак: Похожие платья можно найти в массмаркете или на маркетплейсах со скидками. Главное - фокус на цвете и деталях, как у Тины.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль Звезды шоу-бизнеса
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия