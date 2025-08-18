Тина Кароль показала идеальное платье для лета: с вырезами, драпировкой и ярким акцентом
Украинская певица Тина Кароль в очередной раз доказала, что разбирается в моде и умеет удачно сочетать тренды и изящество в одном образе. Звезда продемонстрировала новый эффектный наряд от украинского бренда VISHNI, который уже наделал шума в сети.
На новых снимках, сделанных в стилизованном урбанистическом пространстве, артистка позирует в лимонном мини-платье с асимметричным кроем, многочисленными вырезами и драпировкой, которая подчеркивает фигуру.
Особого внимания заслуживает декоративный шлейф, добавляющий динамики и театральности образу.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Кароль дополнила свой лук прозрачными очками и босоножками на каблуке с рептилийным принтом, а также выбрала гладкую прическу с легкой волной и небрежно выпущенной прядью.
Все выглядит стильно, дерзко и в то же время очень женственно.
Интересно, что это платье представлено на сайте бренда VISHNI со скидкой - его можно приобрести за 2800 гривен.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Певица в очередной раз подтвердила: даже в минималистичных образах можно сделать модное заявление - главное, как ты его подашь.
Реакция фанов
В комментариях под фото фолловеры засыпали звезду комплиментами, назвав ее "богиней стиля" и "летними лучами в платье".
- Така ух, що захоплює дух
- Окуляри дуууууже личать
- Вам дуже личить ця сукня!
- Наша водночас ніжна та скандальна дівчинка
- Мальвінка у стилі лофт
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Как повторить образ Тины Кароль?
- Платье с вырезами: выбирайте мини с ярким цветом - лимонный, апельсиновый или фуксия. Главное - асимметрия, драпировка и эффектность силуэта.
Как повторить образ Тины Кароль (фото: instagram.com/odezhda.bestijaa1)
- Шлейф или динамичный акцент: не обязательно театральный - даже легкий хвост или объемная деталь сделают образ запоминающимся.
- Обувь с анималистическим принтом: добавит дерзости, но сохраните лаконичность - не перегружайте образ.
- Очки: прозрачные или светлые линзы - топ-тренд лета, особенно в сочетании со slick-прической.
Как повторить образ Тины Кароль (фото: instagram.com/capsula328)
- Макияж: естественное сияние и акцент на глаза или губы. Здесь - свобода импровизации.
Лайфхак: Похожие платья можно найти в массмаркете или на маркетплейсах со скидками. Главное - фокус на цвете и деталях, как у Тины.
