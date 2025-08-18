Тина Кароль показала идеальное платье для лета: с вырезами, драпировкой и ярким акцентом

Украинская певица Тина Кароль в очередной раз доказала, что разбирается в моде и умеет удачно сочетать тренды и изящество в одном образе. Звезда продемонстрировала новый эффектный наряд от украинского бренда VISHNI, который уже наделал шума в сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

На новых снимках, сделанных в стилизованном урбанистическом пространстве, артистка позирует в лимонном мини-платье с асимметричным кроем, многочисленными вырезами и драпировкой, которая подчеркивает фигуру.

Особого внимания заслуживает декоративный шлейф, добавляющий динамики и театральности образу.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль дополнила свой лук прозрачными очками и босоножками на каблуке с рептилийным принтом, а также выбрала гладкую прическу с легкой волной и небрежно выпущенной прядью.

Все выглядит стильно, дерзко и в то же время очень женственно.

Интересно, что это платье представлено на сайте бренда VISHNI со скидкой - его можно приобрести за 2800 гривен.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица в очередной раз подтвердила: даже в минималистичных образах можно сделать модное заявление - главное, как ты его подашь.

Реакция фанов

В комментариях под фото фолловеры засыпали звезду комплиментами, назвав ее "богиней стиля" и "летними лучами в платье".

Така ух, що захоплює дух

Окуляри дуууууже личать

Вам дуже личить ця сукня!

Наша водночас ніжна та скандальна дівчинка

Мальвінка у стилі лофт

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Как повторить образ Тины Кароль?

Платье с вырезами: выбирайте мини с ярким цветом - лимонный, апельсиновый или фуксия. Главное - асимметрия, драпировка и эффектность силуэта.

Как повторить образ Тины Кароль (фото: instagram.com/odezhda.bestijaa1)

Шлейф или динамичный акцент: не обязательно театральный - даже легкий хвост или объемная деталь сделают образ запоминающимся.

Обувь с анималистическим принтом: добавит дерзости, но сохраните лаконичность - не перегружайте образ.

Очки: прозрачные или светлые линзы - топ-тренд лета, особенно в сочетании со slick-прической.

Как повторить образ Тины Кароль (фото: instagram.com/capsula328)

Макияж: естественное сияние и акцент на глаза или губы. Здесь - свобода импровизации.

Лайфхак: Похожие платья можно найти в массмаркете или на маркетплейсах со скидками. Главное - фокус на цвете и деталях, как у Тины.