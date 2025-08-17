С чем носить панаму-морячку, о которой мечтают все модницы: стильная идея от Оли Поляковой
Певица Оля Полякова очаровала стильным "луком" с трендовым акцентом. Звезда примерила панамку, которая сейчас стала одной из самых модных.
С чем Полякова носит панаму-морячку
Главным акцентом "лука" стала панама Ruslan Baginskiy Monogram-embellished Bucket Hat/Sailor Hat, которая стоит 10 080 грн. Это популярный головной убор бренда, узнаваемый благодаря минималистичному дизайну, плотной форме и фирменному логотипу с вышивкой. Модель в молочном оттенке, а потому этот аксессуар легко комбинируется как со льняными тканями, так и с хлопком.
Полякова соединила эту панаму с легким белым платьем со шнуровкой и рюшами. Свой образ она дополнила коричневым пояском. Он не только собрал платье по фигуре, но и добавил всему "луку" структуру.
Это особенно важно, когда силуэт легкий и струящийся, пояс создает "опору" и переводит образ из пляжного в более продуманный и даже элегантный.
Панама-морячка прекрасно вписалась в эту стилистику. Она не перегрузила "лук", но дала ему четкости, геометрии и намек на морскую тематику.
С чем еще носить такие панамы
-
С платьями-футлярами в белых и бежевых тонах: они создают образ а-ля ретро-курорт
-
С рубашками-oversize, льняными шортами и босоножками: идеально для города или набережной
-
С сарафанами в стиле babydoll: панамка добавит геометрии нежному образу
-
С джинсами и топом-корсетом: если хочется стилизовать панаму под casual.
