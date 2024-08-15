Суджа под контролем Украины и подозрение для главы АМКУ: новости за 14 августа

Силы обороны завершили поиск и уничтожение противника в Судже, - Сырский

Силы обороны Украины завершили поиск и уничтожение противника в Судже Курской области, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также он добавил, что украинские военные с начала суток продвинулись в приграничных районах РФ.

Главу Антимонопольного комитета Кириленко подозревают в незаконном обогащении

Главе Антимонопольного комитета сообщили о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн гривен.

Правоохранительные органы не указывают имя фигуранта. Однако, по данным источника РБК-Украина, подозрение объявили Павлу Кириленко - действующему главе Антимонопольного комитета Украины и бывшему начальнику Донецкой областной военной администрации.

Россияне атаковали два энергообъекта в Украине

Российские оккупанты ночью и утром 14 августа обстреляли два энергообъекта в Украине. Были атакованы объекты на севере и юге.

В результате вражеской атаки обесточивания потребителей не было.

Самая масштабная атака. Украина ночью ударила по 4 российским аэродромам, - источники

Украина совершила самую масштабную атаку на аэродромы России за время войны. Под ударом оказались аэродромы "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск", сообщили источники РБК-Украина.

Собеседники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинских городах.

Зеленский собрал совещание по Курской области: обсуждали создание военных комендатур

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области России.

Как отметил глава государства, во время совещания обсудили ключевые вопросы - безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.

Россияне отправили курсантов на войну против Украины, - АТЕШ

Курсантов российских военных вузов отправили в Херсонскую область "для получения боевого опыта", пишет АТЕШ.

Количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку в России планируют сделать наличие боевого опыта обязательным условием для выпускников военных училищ.