ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атаковали два энергообъекта в Украине

Украина, Среда 14 августа 2024 11:37
UA EN RU
Россияне атаковали два энергообъекта в Украине Фото: оккупанты обстреляли энергообъекты в двух областях Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты ночью и утром 14 августа обстреляли два энергообъекта в Украине. Были атакованы объекты на севере и юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Ночью российские дроны атаковали энергообъект в северном регионе. Обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. По состоянию на утро все потребители уже со светом.

Кроме того, утром россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе.

В результате вражеской атаки обесточивания потребителей не было. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Укрэнерго" также сообщает, что по состоянию на 9:30 14 августа потребление меньше на 1%, чем вчера в это же время. Это обусловлено похолоданием ночью.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 492 населенных пункта в Украине.

Обстрел Украины 14 августа

Этой ночью российские войска выпустили по Украине 23 дрона-камикдаза. Пуски были из нескольких направлений - Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ). Также оккупанты атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59/69.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 "Шахедов". ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.

Известно, что в двух областях Украины ночью были атакованы инфраструктурные объекты. Речь идет о Черниговской и Житомирской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Электроэнергия Война в Украине Энергетики
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия