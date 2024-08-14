Россияне атаковали два энергообъекта в Украине

Российские оккупанты ночью и утром 14 августа обстреляли два энергообъекта в Украине. Были атакованы объекты на севере и юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Ночью российские дроны атаковали энергообъект в северном регионе. Обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. По состоянию на утро все потребители уже со светом.

Кроме того, утром россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе.

В результате вражеской атаки обесточивания потребителей не было. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Укрэнерго" также сообщает, что по состоянию на 9:30 14 августа потребление меньше на 1%, чем вчера в это же время. Это обусловлено похолоданием ночью.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 492 населенных пункта в Украине.