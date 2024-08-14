Россияне атаковали два энергообъекта в Украине
Российские оккупанты ночью и утром 14 августа обстреляли два энергообъекта в Украине. Были атакованы объекты на севере и юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Ночью российские дроны атаковали энергообъект в северном регионе. Обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. По состоянию на утро все потребители уже со светом.
Кроме того, утром россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе.
В результате вражеской атаки обесточивания потребителей не было. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
"Укрэнерго" также сообщает, что по состоянию на 9:30 14 августа потребление меньше на 1%, чем вчера в это же время. Это обусловлено похолоданием ночью.
Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 492 населенных пункта в Украине.
Обстрел Украины 14 августа
Этой ночью российские войска выпустили по Украине 23 дрона-камикдаза. Пуски были из нескольких направлений - Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ). Также оккупанты атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59/69.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 "Шахедов". ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.
Известно, что в двух областях Украины ночью были атакованы инфраструктурные объекты. Речь идет о Черниговской и Житомирской области.
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