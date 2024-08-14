Главу Антимонопольного комитета Кириленко подозревают в незаконном обогащении
Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.
Правоохранительные органы не указывают имя фигуранта. Однако, по данным источника РБК-Украина, подозрение объявили Павлу Кириленко - действующему главе Антимонопольного комитета Украины и бывшему начальнику Донецкой областной военной администрации.
По версии следствия, в 2020-2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя Донецкой ОГА, приобрел 21 объект недвижимого имущества и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.
НАБУ отмечает, что речь идет о семи квартирах в Киеве и Ужгороде площадью 688,5 кв. м, здании под Киевом площадью более 220 кв. м, двух гаражных боксах, шести парко-местах, трех нежилых помещениях общей площадью более 190 кв. м и автомобиле ВМW Х3.
При этом разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами чиновника и его супруги составила 56,2 млн гривен.
Кроме того, Кириленко не указал имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.
Фото: Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении (nabu.gov.ua)
Что известно о Кириленко
Павел Кириленко родом из Макеевки Донецкой области. Он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение" и получил юридическую квалификацию.
Кириленко работал в органах прокуратуры с 2008 года, занимая разные должности. В 2017 году был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.
В июле 2019 года президент Украины назначил Кириленко на должность главы Донецкой ОГА. Он занимал этот пост до сентября 2023 года. Тогда же Павел Кириленко возглавил Антимонопольный комитет Украины.
Следует добавить, что в марте 2024 года появилась информация, что против Кириленко возбуждено уголовное дело после журналистского расследования.
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