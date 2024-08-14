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Зеленский собрал совещание по Курской области: обсуждали создание военных комендатур

Киев, Среда 14 августа 2024 16:02
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Зеленский собрал совещание по Курской области: обсуждали создание военных комендатур Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области России. На нем обсудили возможность создания военных комендатур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

На совещании присутствовали руководитель Офиса президент Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Также в онлайн-формате присоединился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отметил глава государства, во время совещания обсудили ключевые вопросы - безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.

"Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и оказывает активные действия на российской территории. Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права", - подчеркнул Зеленский.

"Буферная" зона в Курской области

Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, украинские военные с целью самообороны сформировали "буферную" (санитарную) зону на территории Курской области. В этой зоне должно обеспечиваться поставка продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.

На совещании обсудили вопросы доступа представителей Международного комитета Красного Креста, ООН и других международных организаций в осуществлении гуманитарных мер.

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области для эвакуации гражданских как в сторону России, так и в сторону Украины.

Ситуация в Курской области

Напомним, 6 августа в Курской области заявили о прорыве границы со стороны Украины. Россияне жаловались на бои в приграничных территориях, а власти утверждали, что это якобы только прорыв ДРГ.

После почти недели боевых действий украинское командование прокомментировало ситуацию в Курской области. Главком Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины контролируют 74 населенных пункта в Курской области. Речь идет о территориях площадью 40 квадратных километров.

Сегодня, 14 августа, Сырский заявил, что украинские войска завершили поиск и уничтожение противника в городе Суджа. В районе этого населенного пункта находится важная для россиян газоизмерительная станция. Через нее идет транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

Больше о ситуации в Курской области и актуальные карты боевых действий - в нашем материале.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Курская область
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