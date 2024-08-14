Зеленский собрал совещание по Курской области: обсуждали создание военных комендатур
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области России. На нем обсудили возможность создания военных комендатур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.
На совещании присутствовали руководитель Офиса президент Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Также в онлайн-формате присоединился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Как отметил глава государства, во время совещания обсудили ключевые вопросы - безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.
"Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и оказывает активные действия на российской территории. Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права", - подчеркнул Зеленский.
"Буферная" зона в Курской области
Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, украинские военные с целью самообороны сформировали "буферную" (санитарную) зону на территории Курской области. В этой зоне должно обеспечиваться поставка продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.
На совещании обсудили вопросы доступа представителей Международного комитета Красного Креста, ООН и других международных организаций в осуществлении гуманитарных мер.
По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области для эвакуации гражданских как в сторону России, так и в сторону Украины.
Ситуация в Курской области
Напомним, 6 августа в Курской области заявили о прорыве границы со стороны Украины. Россияне жаловались на бои в приграничных территориях, а власти утверждали, что это якобы только прорыв ДРГ.
После почти недели боевых действий украинское командование прокомментировало ситуацию в Курской области. Главком Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины контролируют 74 населенных пункта в Курской области. Речь идет о территориях площадью 40 квадратных километров.
Сегодня, 14 августа, Сырский заявил, что украинские войска завершили поиск и уничтожение противника в городе Суджа. В районе этого населенного пункта находится важная для россиян газоизмерительная станция. Через нее идет транзит российского газа в Европу через территорию Украины.
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