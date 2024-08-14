Зеленский собрал совещание по Курской области: обсуждали создание военных комендатур

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области России. На нем обсудили возможность создания военных комендатур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

На совещании присутствовали руководитель Офиса президент Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Также в онлайн-формате присоединился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отметил глава государства, во время совещания обсудили ключевые вопросы - безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.

"Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и оказывает активные действия на российской территории. Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права", - подчеркнул Зеленский.

"Буферная" зона в Курской области

Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, украинские военные с целью самообороны сформировали "буферную" (санитарную) зону на территории Курской области. В этой зоне должно обеспечиваться поставка продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.

На совещании обсудили вопросы доступа представителей Международного комитета Красного Креста, ООН и других международных организаций в осуществлении гуманитарных мер.

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области для эвакуации гражданских как в сторону России, так и в сторону Украины.