Самая масштабная атака. Украина ночью ударила по 4 российским аэродромам, - источники
Украина совершила самую масштабную атаку на аэродромы России за время войны. Под ударом оказались аэродромы "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".
Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.
Как рассказали собеседники изданию, дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны (ПС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.
"Громкая ночь" сегодня была на аэродромах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск". Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинских городах.
Между тем, так называемые российские военкоры в соцсетях уже жалуются, что удар был результативным, и что российская ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные Телеграм-каналы пишут о 10 взрывах на аэродроме "Саваслейка", откуда регулярно взлетают истребители МиГ-31К, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.
"СБУ продолжает методически ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", - добавил информированный источник.
Атака на аэродромы РФ 14 августа
Напомним, что этой ночью Россию массированно атаковали беспилотники. Несмотря на то, что Минобороны РФ отчитывалось о так называемом "уничтожении" 117 дронов в восьми областях страны-агрессора, так называемые российские военкоры писали об сразу трех российских аэродромах, которые были под ударом.
Среди них "Саваслейка", откуда часто взлетают МиГ-31К, являющиеся потенциальными носителями аэробалистической ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинским средствам ПВО трудно перехватить.
Эксперты DefenseExpress уже обратили внимание, что на атакованной "Саваслейке" было лишь формальное ПВО, а самолеты стояли под открытым небом, впрочем, даже просто уничтожение запасов топлива - является очень критическим.
Также россияне жаловались на пожар в районе аэродрома "Балтимор" и писали об атаке на аэродром "Борисоглебск". При этом о сегодняшней ночной атаке на аэродром "Курск" до сих пор не было известно.
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