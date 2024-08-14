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Силы обороны завершили поиск и уничтожение противника в Судже, - Сырский

Суджа, Среда 14 августа 2024 13:48
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Силы обороны завершили поиск и уничтожение противника в Судже, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины завершили поиск и уничтожение противника в Судже Курской области. Украинские военные с начала суток продвинулись в приграничных районах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. С начала текущих суток войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до двух километров.", - отметил главком.

Сырский также подчеркнул, что было завершено поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.

Кроме того, как сообщил главнокомандующий ВСУ, украинские военные взяли в плен еще более 100 пленных российских военных.

"Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Сырским.

Силы обороны завершили поиск и уничтожение противника в Судже, - Сырский

скриншот deepstatemap.live

Что происходит в Курской области

Напомним, на прошлой неделе россияне пожаловались на прорыв границы в Курской области. В приграничных с Украиной районах РФ идут боевые действия.

Российский режим ввел режим контртеррористической операции в Брянской, Курской и Белгородской областях. Несмотря на это, Кремль пытался приуменьшить масштабы операции в Курской области.

Украинское командование несколько дней не комментировало ситуацию в Курской области, но в сети публиковали видео с украинскими бойцами в населенных пунктах РФ.

Вчера главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров и контролируют 74 населенных пункта в Курской области.

Больше о событиях в Курской области по состоянию на сегодня - в нашем материале.

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