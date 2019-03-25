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Суди працюватимуть у спецрежимі перед виборами

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 15:00
Суди працюватимуть у спецрежимі перед виборами
Фото: Павло Петренко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У день виборів президента України суди працюватимуть цілодобово

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що перед виборами президента України суди будуть працювати у спеціалльному режимі. Про це повідомляє "Укрінформ".

За його словами у день виборів президента, суди будуть працювати цілодобово.

"Суди, так само як і всі виборчі комісії, очолювані Центральною виборчою комісією, і в день виборів, і в дні до дня голосування будуть працювати в спеціальному режимі. У день виборів вони будуть працювати цілодобово, тому що наш закон передбачає низку категорій і скарг, які подаються учасниками виборчого процесу, які повинні бути розглянуті невідкладно", - пояснив глава Мін'юсту.

Він розповів, що зараз Державна судова адміністрація організовує роботу всіх судів по країні таким чином, щоб вони забезпечили оперативний і вчасний розгляд усіх скарг, які визначені українським законодавством у питаннях порушення виборчих прав.

"Як це було і на минулих виборах, суди працювали в посиленому режимі, так і цього разу ми як держава забезпечимо захист і можливість використання права на судових захист кожному громадянину, чи це виборець, чи то учасник виборчого процесу", - підкреслив Петренко.

Нагадаємо, Національна поліція і МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, раніше анонсувалося, що всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України 21 березня у зв'язку з проведенням виборів 2019 перейдуть на посилений режим несення служби.

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