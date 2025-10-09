ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко

Украина, Четверг 09 октября 2025 15:46
UA EN RU
Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко Фото: Николай Тищенко, народный депутат (rada.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Шевченковский районный суд Днепра в четверг, 9 октября, изменил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Обвиняемые Тищенко и экс-полицейский Богдан Писаренко присоединились к судебному заседанию в режиме онлайн. Их обвиняют в незаконном лишении свободы экс-бойца спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Дмитрия Павлова.

Согласно решению суда, Тищенко и Писаренко изменили меру пресечения на личное обязательство вместо ночного домашнего ареста. Она установлена сроком на два месяца, до 9 декабря.

Следующее судебное заседание запланировано на 10 ноября.

Дело нардепа Тищенко

Напомним, в июне 2024 года в центре Днепра на Дмитрия Павлова, который ранее служил в подразделении Kraken, напали неизвестные в камуфляже. Как стало известно, среди участников инцидента был Тищенко.

После того, как инцидент получил широкую огласку, полиция открыла уголовное производство. В рамках расследования у Тищенко провели обыски, он получил подозрение в незаконном лишении свободы.

До 23 декабря 2024 года Тищенко находился под круглосуточным домашним арестом. Судебное заседание, на котором должны были пересмотреть меру пресечения, было запланировано на 6 января 2025 года, однако его перенесли на 10 января.

Таким образом, ограничительная мера формально утратила силу. После завершения действия домашнего ареста нардеп появился на заседании Верховной Рады, а в суд 10 января не прибыл.

В конце января Тищенко переизбрали меру пресечения - ему назначили круглосуточный домашний арест на два месяца.

12 мая нардепу Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко ослабили меру пресечения. Им назначили ночной арест.

Больше о скандале с нардепом Тищенко - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Тищенко Суд
Новости
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны