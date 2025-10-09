Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко

Шевченковский районный суд Днепра в четверг, 9 октября, изменил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

Согласно решению суда, Тищенко и Писаренко изменили меру пресечения на личное обязательство вместо ночного домашнего ареста . Она установлена сроком на два месяца, до 9 декабря.

Обвиняемые Тищенко и экс-полицейский Богдан Писаренко присоединились к судебному заседанию в режиме онлайн. Их обвиняют в незаконном лишении свободы экс-бойца спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Дмитрия Павлова.

Дело нардепа Тищенко

Напомним, в июне 2024 года в центре Днепра на Дмитрия Павлова, который ранее служил в подразделении Kraken, напали неизвестные в камуфляже. Как стало известно, среди участников инцидента был Тищенко.

После того, как инцидент получил широкую огласку, полиция открыла уголовное производство. В рамках расследования у Тищенко провели обыски, он получил подозрение в незаконном лишении свободы.

До 23 декабря 2024 года Тищенко находился под круглосуточным домашним арестом. Судебное заседание, на котором должны были пересмотреть меру пресечения, было запланировано на 6 января 2025 года, однако его перенесли на 10 января.

Таким образом, ограничительная мера формально утратила силу. После завершения действия домашнего ареста нардеп появился на заседании Верховной Рады, а в суд 10 января не прибыл.

В конце января Тищенко переизбрали меру пресечения - ему назначили круглосуточный домашний арест на два месяца.

12 мая нардепу Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко ослабили меру пресечения. Им назначили ночной арест.

