В сети пишут о нападении на военного в Днепре. Полиция возбудила дело

В сети появилась информация о том, что в Днепре неизвестные напали на военного Дмитрия "Сына" Павлова. По факту конфликта полиция открыла два уголовных производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Что известно о конфликте

В четверг, 20 июня, в сети распространили видео, на котором группа мужчин в центре Днепра напала на украинского военного, который гулял с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и начали избивать.

Позже появилась информация, что нападение было совершено на добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова с позывным "Сын".

Полиция возбудила дело

"Неизвестные лица в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Событие произошло 20 июня около 13:45 на пр. Яворницкого в г. Днепр", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено два дела: по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят первоочередные следственные мероприятия для идентификации всех лиц, причастных к указанному событию.