В сети пишут о нападении на военного в Днепре. Полиция возбудила дело
В сети появилась информация о том, что в Днепре неизвестные напали на военного Дмитрия "Сына" Павлова. По факту конфликта полиция открыла два уголовных производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Что известно о конфликте
В четверг, 20 июня, в сети распространили видео, на котором группа мужчин в центре Днепра напала на украинского военного, который гулял с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и начали избивать.
Позже появилась информация, что нападение было совершено на добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова с позывным "Сын".
Полиция возбудила дело
"Неизвестные лица в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Событие произошло 20 июня около 13:45 на пр. Яворницкого в г. Днепр", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено два дела: по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские проводят первоочередные следственные мероприятия для идентификации всех лиц, причастных к указанному событию.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Житомире в квартиру, где проживает семья военнослужащего, пытались проникнуть трое незнакомых мужчин. Они зашли в подъезд и пытались выбить дверь.
Также недавно правоохранители задержали мужчину, который избил и ограбил военного в Тернопольской области.
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