Суд вернул нардепа Тищенко под домашний арест

Народному депутату Николаю Тищенко переизбрали меру пресечения. Его отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Как сообщается, Тищенко присутствовал на заседании по видеосвязи.

В суд также прибыл еще один обвиняемый, экс-полицейский Богдан Писаренко. Оба обвиняются в незаконном лишении свободы человека - бывшего военного Дмитрия Мазохи.

Прокурор подал ходатайство о постановлении принятия решения о приводе Тищенко в зал суда для участия в судебном заседании. То есть нардеп должен явиться в суд лично.

Адвокат нардепа возразил против ходатайства, потому что постановлением Печерского суда Киева Тищенко находился под домашним арестом, поэтому не мог лично явиться в суд. А также имел уважительные причины не являться на судебные заседания.

Судья ходатайство прокурора не удовлетворила.

Прокурор также попросил переизбрать Тищенко меру пресечения, потому что есть несколько рисков - в частности, он может скрываться от правоохранительных органов и угрожать свидетелям. Речь идет о круглосуточном домашнем аресте.

Судья согласовала переизбрание меры пресечения - два месяца круглосуточного ареста.