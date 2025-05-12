Тищенко смягчили меру пресечения, больше не под круглосуточным арестом

Народному депутату Николаю Тищенко, а также экс-полицейскому Богдану Писаренко ослабили меру пресечения. Обоим назначили ночной арест.

Об этом сообщают источники РБК-Украина .

Согласно решению суда, оба будут находиться под ночным домашним арестом до 12 июля .

Дело Тищенко

В июне 2024-го в центре Днепра на бывшего военнослужащего напали неизвестные в камуфляже. Пострадавшим оказался Дмитрий Павлов, который ранее служил в подразделении Kraken.

Впоследствии выяснилось, что среди участников инцидента был Тищенко. Инцидент получил широкую огласку, после чего правоохранительные органы открыли уголовное производство.

После начала расследования у Тищенко провели обыски, ему было объявлено подозрение в незаконном лишении свободы. Кроме него, подозрение получило еще одно лицо, которое участвовало в противоправных действиях.

До 23 декабря 2024 года Тищенко находился под круглосуточным домашним арестом. Судебное заседание, на котором должны были пересмотреть меру пресечения, было запланировано на 6 января 2025 года, однако его перенесли на 10 января. Таким образом, ограничительная мера формально утратила силу.

После завершения действия домашнего ареста Тищенко неожиданно появился на пленарном заседании Верховной Рады, а в суд 10 января не прибыл.

В конце января нардепу переизбрали меру пресечения - отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Больше о скандале с нардепом Тищенко - в материале РБК-Украина.

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