Суд оставил под стражей топ-чиновника НАБУ Магомедрасулова

Пятница 12 сентября 2025 15:56
Суд оставил под стражей топ-чиновника НАБУ Магомедрасулова Фото: суд оставил под стражей топ-чиновника НАБУ Магомедрасулова (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслану Магомедрасулову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Как отмечается, Печерский суд города Киева оставил под стражей детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова до 21 октября.

Такое решение поддержали прокуроры, которые отмечали риски того, что подозреваемый может скрываться от следствия, выехать за границу или оказывать давление на свидетелей.

В то же время защита категорически отрицает эти аргументы и называет дело давлением и атакой на НАБУ.

Сам Магомедрасулов во время заседания заявил, что во время задержания к нему применяли силу.

Дело Магомедрасулова

Напомним, Руслана Магомедрасулова, руководителя межрегиональных управлений детективов НАБУ задержали 21 июля.

Во время брифинга глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что он, вероятно, вел бизнес с Россией, а его родители поддерживали оккупантов.

В частности, были обнародованы аудиозаписи, на которых мать Магомедрасулова приветствует российского диктатора Путина и радуется оккупации Угледара.

Позже СБУ обнародовала новые доказательства, подтверждающие, что во время войны Магометрасулов вместе со своим отцом Сентябрем занимался организацией незаконной торговли с РФ.

