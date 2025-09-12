Суд оставил под стражей топ-чиновника НАБУ Магомедрасулова

Детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслану Магомедрасулову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Как отмечается, Печерский суд города Киева оставил под стражей детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова до 21 октября.

Такое решение поддержали прокуроры, которые отмечали риски того, что подозреваемый может скрываться от следствия, выехать за границу или оказывать давление на свидетелей.

В то же время защита категорически отрицает эти аргументы и называет дело давлением и атакой на НАБУ.

Сам Магомедрасулов во время заседания заявил, что во время задержания к нему применяли силу.