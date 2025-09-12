Суд залишив під вартою топпосадовця НАБУ Магомедрасулова
Детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Руслану Магомедрасулову продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Як зазначається, Печерський суд міста Києва залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова до 21 жовтня.
Таке рішення підтримали прокурори, які наголошували на ризиках того, що підозрюваний може переховуватися від слідства, виїхати за кордон або чинити тиск на свідків.
Водночас захист категорично заперечує ці аргументи й називає справу тиском та атакою на НАБУ.
Сам Магомедрасулов під час засідання заявив, що під час затримання до нього застосовували силу.
Справа Магомедрасулова
Нагадаємо, Руслана Магомедрасулова, керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ затримали 21 липня.
Під час брифінгу голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що він, імовірно, вів бізнес із Росією, а його батьки підтримували окупантів.
Зокрема, було оприлюднено аудіозаписи, на яких мати Магомедрасулова вітає російського диктатора Путіна і радіє окупації Вугледара.
Пізніше СБУ оприлюднила нові докази, які підтверджують, що під час війни Магометрасулов разом зі своїм батьком Сентябрем займався організацією незаконної торгівлі з РФ.