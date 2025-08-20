ua en ru
Суд оставил под стражей скандальную экс-главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу

Украина, Среда 20 августа 2025 16:53
UA EN RU
Суд оставил под стражей скандальную экс-главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу Фото: Татьяна Крупа во время судебного заседания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины оставила под стражей скандально известную экс-главу Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу с альтернативой внесения за нее залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Отмечается, что в ходе заседания 20 августа было принято решение оставить в силе решение, которое 10 июля вынес следственный судья ВАКС. Крупа будет оставаться под стражей с альтернативой внесения 56 млн грн залога.

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а постановление следственного судьи ВАКС - без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - сказано в сообщении.

Дело Крупы

Напомним, что в октябре 2024 года ГБР сообщило о разоблачении председателя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

Печерский райсуд Киева избрал чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. Впоследствии Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога до 280 млн гривен. В январе 2025 года произошло очередное уменьшение залога - до 260 млн гривен.

В июне Крупе уменьшили залог до 112 млн гривен, а в июле еще вдвое - до 56 млн гривен.

Между тем недавно бывшему руководителю Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и его подчиненным было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

