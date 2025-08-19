ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Подделки и взятки: бывшему главе ЦМСЕК и его подчиненным объявили о подозрении

Украина, Вторник 19 августа 2025 20:10
UA EN RU
Подделки и взятки: бывшему главе ЦМСЕК и его подчиненным объявили о подозрении Иллюстративное фото: экс-руководителя ЦМСЕК подозревают в создании преступной группы (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Бывшему руководителю Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и его подчиненным сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что прокуроры ОГПУ и следователи Национальной полиции сообщили о подозрении в злоупотреблениях служебным положением и подделке официальных документов экс-главе Центральной МСЭК Минздрава Украины и семи его подчиненным.

В материалах следствия указывается, что речь идет об организованной преступной группировке, которая занималась систематической подделкой документов и превышала служебные полномочия. В состав ОПГ входили:

  • экс-глава Центральной МСЭК;
  • заместитель экс-главы, сейчас действующий адвокат;
  • врач Центральной МСЭК;
  • четыре члена комиссии;
  • одна из семейных врачей "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киева".

"По данным следствия, участники группы изготавливали и регистрировали заведомо поддельные направления врачебно-консультативных комиссий и на их основании устанавливали инвалидность отдельным лицам. Официальные документы подписывались и заверялись печатью ЦМСЭК, после чего лица приобретали право на социальные льготы и выплаты", - сказано в сообщении.

Таким образом, за 2024 и 2025 годы таким образом незаконно получили "инвалидность" по меньшей мере 14 человек. Из-за получения статуса Пенсионный фонд Украины выплатил этим людям 2,8 миллиона гривен, чем был нанесен ущерб государственному бюджету.

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины - организация и злоупотребление служебным положением в составе организованной группы; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины - организация и служебный подлог. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения для всех подозреваемых", - отметили в ОГПУ.

Также ведется установление других лиц, которые могли быть причастны к схеме. Параллельно проверяется круг граждан, которые получили справки об инвалидности без законных на то оснований.

Фото: Офис генерального прокурора Украины

Реформа МСЭК и поиск фейковых "инвалидов"

С 1 января 2025 года в Украине вместо МСЭК внедрена система оценки повседневного функционирования человека (ОПФЗ), основанная на прозрачных процедурах и объективной оценке состояния здоровья. Такая замена произошла из-за многочисленных коррупционных скандалов, связанных с МСЭК.

С 1 апреля 2025 года отдельные категории граждан обязаны пройти такую оценку. Речь идет прежде всего о мужчинах 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности, которые не проходили повторный осмотр в 2022-2024 годах.

Тем временем Государственное бюро расследований проверяет более 2 600 медицинских дел чиновников из 70+ госорганов. Уже отменено более 800 решений о назначении инвалидности, почти 100 человек вызваны на дообследование.

Читайте РБК-Украина в Google News
МСЭК
Новости
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия