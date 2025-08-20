ua en ru
Суд залишив під вартою скандальну ексголову Хмельницької обласної МСЕК Крупу

Україна, Середа 20 серпня 2025 16:53
Суд залишив під вартою скандальну ексголову Хмельницької обласної МСЕК Крупу Фото: Тетяна Крупа під час судового засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України залишила під вартою скандально відому ексголову Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу з альтернативою внесення за неї застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Зазначається, що в ході засідання 20 серпня було прийнято рішення залишити в силі ухвалу, яку 10 липня виніс слідчий суддя ВАКС. Крупа залишатиметься під вартою з альтернативою внесення 56 млн грн застави.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - сказано у повідомленні.

Справа Крупи

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року ДБР повідомило про викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

Печерський райсуд Києва обрав чиновниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Згодом Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави до 280 млн гривень. У січні 2025 року відбулося чергове зменшення застави - до 260 млн гривень.

В червні Крупі зменшили заставу до 112 млн гривень, а у липні ще вдвічі - до 56 млн гривень.

Тим часом нещодавно колишньому керівнику Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та його підлеглим було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та підробці документів.

МСЕК Антікоррупційний суд
