Главе Хмельницкой МСЭК Крупе продлили меру пресечения

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения руководительнице Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе. Она остается под стражей с возможностью выйти под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Вместе с тем, следственный судья определила другой размер залога. Теперь размер залога для Крупы составляет 260 млн гривен. В случае внесения залога она сможет выйти из СИЗО, но будет обязана прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье, суду.

Она остается под арестом еще минимум 60 дней, то есть до 23 марта 2025 года включительно.

В четверг, 23 января, следственный судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и продлила меру пресечения Крупе еще на два месяца.

Дело Крупы

Напомним, что в октябре 2024 года ГБР сообщило о разоблачении главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

Печерский райсуд Киева избрал чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. Позже Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога до 280 млн гривен.

Разоблачение Татьяны Крупы стало резонансным и дало старт разоблачению еще ряда глав и чиновников МСЭК в разных регионах.

Выяснилось, что по схеме Крупы 50 прокуроров Хмельницкой области получили фейковые инвалидности. После скандала Андрей Костин ушел с должности генпрокурора Украины.

В результате в Украине решили ликвидировать систему МСЭК, заменив ее экспертными командами для определения и подтверждения инвалидности.

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