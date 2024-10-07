Скандал с главой Хмельницкой областной МСЭК: какую меру пресечения избрали Крупе

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Ее отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.

Таким образом, она будет находиться под стражей, по меньшей мере, до 3 декабря 2024 года. Размер залога, который может внести фигурантка, составляет 500 млн 1 тысяча 128 гривен.

Отметим, спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец накануне рассказала РБК-Украина, что прокуроры ходатайствовали об аресте должностного лица с альтернативой в виде залога в сумме 500 млн грн.

Кто такая Татьяна Крупа

Как удалось узнать РБК-Украина из собственных источников, имя чиновницы - Татьяна Крупа. Ее сына зовут Александр Крупа.

В открытых источниках указано, что она является главным врачом КЗОЗ "Хмельницкий облцентр медико-социальной экспертизы" и заслуженным врачом Украины.

Кроме того, он является членом депутатской фракции Хмельницкого областного совета от партии "Слуга народа". При этом в самой СН заявляют, что Крупа была избрана депутатом в областной совет от партии, но не является членом этой политсилы.

В "Слуге народа" отметили, что уже инициировали ее отзыв из облсовета.

Также известно, что женщина является членом депутатских групп "Медицина Хмельнитчины", "Единство", а также членом постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики, образования, науки, культуры, религии, молодежи и спорта.

Фото: Татьяна Крупа в зале суда, где ей избрали меру пресечения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что известно о деле и состоянии чиновницы

4 октября ГБР сообщило о разоблачении руководительницы Хмельницкого областного МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Дело возбудили по факту незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. Также правоохранители рассказали, что сын чиновницы занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

В рамках обысков у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и диагнозами. Кстати, эти списки в ГБР проверят на предмет того, были ли диагнозы указаны правдивыми.

Кроме того, дома у чиновника и его родственников нашли почти 5 млн 244 тысяч долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах.

Соцсети взорвались мемами из-за груды наличных, найденной у чиновницы. Больше всего украинцам запомнилось фото мужа чиновницы, лежащего на кровати с кучей денег. Кадр разошелся по интернету, став мемом.

Сама чиновница также "отличилась". Во время следственных действий руководительница МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки, в которых было полмиллиона долларов.

Также правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновницы принадлежат немалое состояние. Среди прочего они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн гривен, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тысячи м2 в одном из парков Хмельницкого.

За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов. Все это состояние не было внесено в их ежегодные декларации.