Суд отказался смягчить меру пресечения Труханову
Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему мэру Одессы. Он продолжит находиться под круглосуточным домашним арестом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.
В Офисе генпрокурора не называют имя фигуранта, но исходя из деталей дела, речь о Геннадие Труханове.
Суд рассматривал апелляционную жалобу стороны защиты на постановление о мере пресечения для бывшего мэра Одессы. При этом прокуроры настаивали на том, что действующую жесткую меру пресечения необходимо сохранить из-за тяжести последствий правонарушения и рисков препятствования досудебному расследованию.
"По результатам апелляционного разбирательства суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля", - уточнили в Офисе генпрокурора.
В чем подозревают Труханова
Напомним, 28 октября источники РБК-Украина сообщили о том, что бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение в служебной халатности.
Правоохранители считают, что Труханов не принял должных мер во время наводнения в Одессе 30 сентября, что привело к гибели по меньшей мере 10 человек.
Уже 31 октября бывшему мэру Одессы избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его обязали носить электронный браслет.
К слову, Труханов перестал быть мэром Одессы после того, как президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства. Причиной для этого стало то, что у Труханова обнаружили российский паспорт. Эту информацию подтвердили в Службе безопасности Украины.