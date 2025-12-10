ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Суд отказался смягчить меру пресечения Труханову

Киев, Среда 10 декабря 2025 18:13
UA EN RU
Суд отказался смягчить меру пресечения Труханову Фото: Геннадий Труханов, мэр Одессы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему мэру Одессы. Он продолжит находиться под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

В Офисе генпрокурора не называют имя фигуранта, но исходя из деталей дела, речь о Геннадие Труханове.

Суд рассматривал апелляционную жалобу стороны защиты на постановление о мере пресечения для бывшего мэра Одессы. При этом прокуроры настаивали на том, что действующую жесткую меру пресечения необходимо сохранить из-за тяжести последствий правонарушения и рисков препятствования досудебному расследованию.

"По результатам апелляционного разбирательства суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля", - уточнили в Офисе генпрокурора.

В чем подозревают Труханова

Напомним, 28 октября источники РБК-Украина сообщили о том, что бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение в служебной халатности.

Правоохранители считают, что Труханов не принял должных мер во время наводнения в Одессе 30 сентября, что привело к гибели по меньшей мере 10 человек.

Уже 31 октября бывшему мэру Одессы избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его обязали носить электронный браслет.

К слову, Труханов перестал быть мэром Одессы после того, как президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства. Причиной для этого стало то, что у Труханова обнаружили российский паспорт. Эту информацию подтвердили в Службе безопасности Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Суд Мера пресечения Геннадий Труханов
Новости
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте