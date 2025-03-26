Суд в США временно запретил администрации Трампа закрывать "Радио Свобода"

Закрытие СМИ Трампом

В марте президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, среди которых было и Агентство по глобальным медиа, управляющее изданиями "Радио Свобода" и "Голос Америки". Правительство США прекратило финансирование изданий, а сотрудников отправили в вынужденные отпуска.

Стоит отметить, что накануне украинского журналиста Остапа Яриша уволили из "Голоса Америки". Это произошло в рамках сокращений федеральных служащих Департаментом эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет Илон Маск.

"Радио Свобода" сообщило, что подало в суд на администрацию Трампа. Позже жалобу в суд также подали сотрудники "Голоса Америки".

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