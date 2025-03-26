Суд у США тимчасово заборонив адміністрації Трампа закривати "Радіо Свобода"

Закриття ЗМІ Трампом

У березні президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств, серед яких було й Агентство з глобальних медіа, що керує виданнями "Радіо Свобода" та "Голос Америки". Уряд США припинив фінансування видань, а співробітників відправили у вимушені відпустки.

Варто зазначити, що напередодні українського журналіста Остапа Яриша звільнили з "Голосу Америки". Це сталося в рамках скорочень федеральних службовців Департаментом ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск.

"Радіо Свобода" повідомило, що подало до суду на адміністрацію Трампа. Пізніше скаргу до суду також подали співробітники "Голосу Америки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.